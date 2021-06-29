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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Açık havada zekâ oyunları

İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 910 yaş grubundaki çocuklara yönelik olarak düzenlenen Zekâ Oyunları Akademisi, Merinos Açık Hava Kütüphanesi'nde başladı.

Açık havada zekâ oyunları

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 910 yaş grubundaki çocuklara yönelik olarak düzenlenen Zekâ Oyunları Akademisi, Merinos Açık Hava Kütüphanesi’nde başladı.
Anaokulundan üniversiteye kadar eğitimin her kamesindeki öğrencilere yönelik düzenlediği etkinliklerle eğitim çıtasını her geçen daha da yükselten Bursa Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin yaz tatilini de sportif, kültürel ve eğitsel faaliyetlerle geçirmesini hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kültür Şube Müdürlüğü tarafından 910 yaş grubundaki öğrencilere yönelik Zekâ Oyunları Akademisi tertip edildi. Merinos Açık Hava Kütüphanesinde başlayan eğitimlerde, zihni açan, aklı çalıştıran, öğrenmeyi kolaylaştıran ve çabuk öğrenmeyi sağlayan geleceğin eğitim metodu zekâ oyunları çocuklara öğretiliyor.
Türk Beyin Takımı hocası Hanife Altınışık’ın verdiği ilk dersle başlayan 56 öğrenci katılırken, haftada bir gün 2 saat olarak plânlanan eğitimlerde öğrencilere gruplar hâlinde sudoku, amiral battı, uçaklar, fenerler, sihirli piramitler ve apartmanlar olmak üzere 6 zekâ oyunu öğretiliyor. Sudoku oyunu kurallarının tanıtımıyla başlayan eğitimler, 30 Temmuza kadar devam edecek ve eğitimin sonunda düzenlenecek turnuvada dereceye girenlere çeşitli hediyeler ve bütün öğrencilere de belge verilecek.
Kültür Şube Müdürü Yusuf Sevinç, Büyükşehir Belediyesi olarak öğrencilerin eğitimi destekleyici birbirinden farklı programlar düzenlediklerini hatırlatarak, zekâ oyunlarının çocukların gelişimi açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Sevinç, “Büyükşehir Belediyesi olarak, somut işlemler döneminin son dönemindeki soyut işlemler dönemine geçiş aşamasındaki çocuklarımızın zihnî ve ruhî gelişimine katkı sağlamak istedik” dedi.
Eğitime katılan öğrenciler açık havada zekâ oyunlarının püf noktalarını öğrenirken, veliler de yaz döneminde okulların kapalı olması yüzünde evlere kapanan çocukları için böyle bir faaliyet düzenlenmesinin çok güzel olduğunu belirterek, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

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