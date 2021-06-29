ÜÇGE Türkiye genelinde en çok patent ve tasarım tescili alan ilk 50 firma arasında ÜÇGE Genel Yönetmeni Esra Güven: "Hedefimiz uluslararası alanda lider üç firmadan biri olmak"

ÜÇGE Türkiye genelinde en çok patent ve tasarım tescili alan ilk 50 firma arasında yer aldı.

ÜÇGE, Turkishtime tarafından 2020 yılı verileri ile hazırlanan "ArGe 250” araştırmasında, ARGE merkezinden alınan tasarım tescil sayısına göre Türkiye genelinde 41. sırada, Alınan patent sayısına göre Türkiye genelinde 42. sırada yer alarak, sektörünü her zaman daha da ileriye taşıma misyonu ile değer katmanın sevincini yaşıyor.

Sektöründe dünyanın önemli firmaları arasında bir Türk firması olarak yer alan ÜÇGE, dünya markaları mağaza ve marketlerini, rafından kasasına, meyve sebze reyonundan unlu mamul reyonuna, tekstil reyonlarından vitrinine kadar kendi ürettiği ekipmanlarıyla donatıyor. Perakende, lojistik ve sanayi firmaları binlerce metrekare lojistik depolarında ÜÇGE’nin teknolojik ve robotik depolama sistemlerini tercih ediyor. ÜÇGE bu markalara sadece ürün değil, A’dan Z’ye tüm elementleri kapsayan bir konsept olarak proje üretiyor. Bu gücün sırrı kurulduğu günden bugüne inovasyon kültürünü sürekli besleyen bir ekosisteme sahip olmasınından kaynaklanıyor.

ÜÇGE Mağaza Ekipmanları A.Ş. Genel Yönetmeni Esra Güven, “Kurulduğumuz günden bu yana ulusal ve global pazarda markamızı farklılaştıracak ürünler ve sistemler tasarlayarak bugünkü farklı marka konumumuzun temellerini atmış olduk. Bu çalışmalarımızı da sistemleştirerek patentle ve tasarım tescilleri ile koruma altına aldık. Geldiğimiz noktada yurt içinde sektörünün lideri olan ve Avrupa’da ilk beşte yer alan firmamızın hedefi uluslararası alanda da lider üç firmadan biri olmak. Bu vizyon çerçevesinde, kurum içinde ARGE sistematiğinin oturtulması ve teknoloji yol haritalarımız ile günlük hedefler yerine 510 yıllık uzun vadeli planlar üzerinden gelişmeleri takip etmenin bizi sektörde daha hızlı ileriye taşıdığını söyleyebiliriz. Ürünlerimize yeni, değerli ve taklit edilmesi güç nitelikler kazandırarak müşterilerimize fayda sağlayacak özgün projeler sunabiliyoruz. Böylece markamızı farklılaştırıyor ve rekabet gücümüzü artırıyoruz. Sonuç olarak baktığımızda, yerel ve ulusal markalarla birlikte dünya perakende sektörünün önemli markalarının da mağaza ekipmanları ve raf sistemlerinde ÜÇGE’ye güvenmesi ve bizi tercih etmesi bu kazanımların en büyük delilidir. ÜÇGE olarak kazancımızı yine teknoloji odaklı yeni yatırımlara ve ARGE çalışmalarına ayırıyoruz. ARGE yatırımları bütçemizde önemli bir paya sahip. ÜÇGE, ArGe Merkezi bünyesinde yer alan 45 kişilik profesyonel ekibi ve bütünbölümlerinin ortak sinerjisiyle, hem sektörün gelişimi hem global pazarda Türkiye’nin rekabet gücünü artırmak, hem de ülkemiz ve dünyamıza daha fazla değer katmak için fikir üretiyor, tasarlıyor ve proje geliştiriyor. Kuruluşumuzdan bugüne sektörde “ilk” olacak birçok yeniliğe imza attık. Son üç yılda ise tescilini aldığımız 16 tane patent/faydalı model ve 18 tane tasarım tescili bulunmaktadır. Hizmet verdiğimiz sektörlere fayda sağlayacak daha pek çok yeniliği hayata geçirdik. Hali hazırda çalışmalarını yürüttüğümüz patent başvuruları da bulunmaktadır. Firmamız 2017 ve 2019 yıllarında Design Turkey “Endüstriyel Tasarım Ödülleri”nde “İyi Tasarım Ödülü” ve 2017 yılında “Bursa ilinde Mobilya Sektöründe 20122016 yıllarında En Çok Patent Başvurusu Yapan Birinci Firma” ödülünü alarak bu alandaki çalışmalarını ödüllerle de taçlandırmıştır. Gelecek dijitalde. Biz de hedeflerimizi bu dijital dönüşüm yolunda kurguluyoruz. ÜÇGE’nin gelecek ARGE stratejileri kapsamında, geleceğin perakende ve lojistik dünyasına yönelik otomasyon ağırlıklı ürünler geliştirmeye aynı zamanda enerji verimliliği yüksek, çevre kirliliğinde, geri dönüşümde fark oluşturacak ve karbon ayak izini azaltacak, dünyamıza, doğaya ve çevreye katkısı olan ürün ve sistemler geliştirmeye odaklandık. Bu süreçlerde ArGe çatısı altında üniversiteler, araştırma merkezleri ve sanayi işbirliklerimizi de geliştiriyoruz. Bu çalışmalar neticesinde ilk olarak, Yazılım/Otomasyon odaklı Akıllı Ürünler ve Sürdürülebilir Gelecek odaklı yeni ürünlerimizi çok yakında pazara sunacağız. Devletin teknoloji, ArGe ve patent çalışmaları kapsamında firmalara önemli destekleri bulunuyor. Sanayi üniversite işbirlikleri için başvurularımız da mevcut" diye konuştu.

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