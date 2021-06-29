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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Spor şehri Yıldırım

İHA

Spor şehri Yıldırım

Yıldırım Belediyesi, gençlerin yeniden sportif faaliyetlerle buluşturulması maksadıyla Kulüpler Arası U12 Futbol Turnuvası düzenledi.
Fidyekızık Spor Tesisi’nde festival havasında geçen turnuvaya 24 kulüpten 480 sporcu katılım sağladı. Bir hafta süren turnuvanın finali, Yıldırım Belediye başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, Yıldırım Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Demirci ve Yıldırım Kent Konseyi Başkanı Mehmet Akif Bingöl, Yıldırım Belediyespor Kulübü Başkanvekili Muammer Özbey, kulüp yöneticileri, sporcular ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Genç sporcuların tezahürat ve sevgi gösterileriyle karşılanan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Çocuklarımız ve gençlerimiz bizim geleceğimiz. Onlara yapılan her yatırım geleceğe çakılmış bir çividir. Bu sebeple Yıldırım’da hizmet önceliği çocuklarımızın ve gençlerimizindir. Çocuklarımızın gelişimlerinde sporun çok önemli yeri var. Bu sebeple Yıldırım’ı bir spor şehri yapmak ve sporu tabana yaymak için çalışmalarımız sürüyor. Bütün vatandaşlarımızın kolaylıkla ulaşabileceği spor tesislerini ilçemize kazandırdık ve yenilerini inşa etmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Yıldırım’ın, ‘spor şehri’ kimliğini güçlendirecek yatırımları hayata geçirdiklerini belirten Başkan Oktay Yılmaz, “Bursa’nın en büyüğü olan Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’ni ilçemize kazandırırken, Ulus Kadın Spor Merkezi’ni de Yıldırımlıların hizmetine sunduk. Fidyekızık Spor Tesisi’ni 2 milyon TL’lik bir yatırımla yeniledik. Dr. Sadık Ahmet Spor Tesisimizi yenileyerek, modern bir gençlik ve spor merkezine dönüştürüyoruz. Çalışmaların sürdüğü Mimar Sinan Spor Tesisimizi ise donanımlı bir spor kompleksine çeviriyoruz. Sıracevizler pazar alanına ilâve edeceğimiz yeni katta da kadın, çocuk ve gençlerimiz için spor salonları yer alacak. Akçağlayan, Yiğitler ve Beyazıt halı sahaları da yine 2 yıllık süreçte ilçemize kazandırdığımız spor yatırımları arasında yer alıyor. İnşallah yakın zamanda Samanlı, Bağlaraltı ve İsabey mahallelerimize de birer spor sahası kazandıracağız” diye konuştu.
Yıldırım Belediyesi’nin, sporu tabana yaymak için ortaya koyduğu çalışmaların meyvelerini vermeye başladığını vurgulayan Başkan Yılmaz, “2021 yılı itibariyle Yıldırım Belediyespor'umuzun lisanslı sporcu sayısı 3 bin 280’e ulaştı. 20192021 yılları arasındaki 2 yıllık sportif faaliyetlerimize baktığımızda ise 86 antrenör ile 10 tesisimizde 16 farklı branşta spor eğitimi verdik. Yaz ve kış spor okullarımızdan 20 bin 162, jimnastik merkezlerimizden 9 bin 565 çocuğumuz yararlanırken, kadın spor merkezlerinden 22 bin 113 kadın faydalandı. 5 bin 240 çocuğumuz ise sosyal sorumluluk projelerimizde yer aldı. İki yıllık süreçte toplam 57 bin 80 vatandaşımıza spor ve eğitim hizmeti verdik” dedi.
Yıldırım Belediyesi Kulüpler Arası U12 Futbol Turnuvası ile birlikte çocukların yeniden sporla buluştuğunu hatırlatan Başkan Yılmaz, “1 yılı aşan salgın süreci sportif faaliyetlerimizin azalmasına sebep olurken, çocuklarımızın arasına da ne yazık ki mesafe girdi. İstedik ki salgın sürecinde oluşan hasreti giderelim, birliğimizi beraberliğimizi pekiştirelim, çocuklarımızı yeniden sporla buluşturalım. Çocuklarımızla birlikte siz değerli ailelerini de bir sportif faaliyet içine dahil ederek, salgın döneminin olumsuz etkilerini unutmanıza katkı sağlayalım. Umarım turnuva amacına ulaşmıştır. Çocuklarımız sporun ruhuna uygun biçimde; dostluk ve kardeşlik duyguları içinde centilmence mücadele etti. Hepsini teker teker alınlarından öpüyor tebrik ediyorum. Bu turnuvanın şampiyonu; kardeşlik olmuştur. Ben bütün sporcu evlatlarımızı ve değerli ailelerini bu turnuvanın şampiyonu ilan ediyorum. Yıldırım’ın spor şehri kimliğine verdiğiniz katkılardan dolayı hepinize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Başkan Yılmaz konuşmasının ardından turnuvaya katılan sporcuları altın madalya ile ödüllendirdi. Turnuvaya katılan takımlarla fotoğraf çekilen Başkan Yılmaz, program sonunda da gençlerle bir süre futbol oynadı.

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