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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Coğrafî işarete en tatlı tanıtım

İHA

Coğrafî işarete en tatlı tanıtım

Başvuru ve onay süreçleri tamamlanarak coğrafî işaret tesciline hak kazanan "Mustafakemalpaşa Peynir Tatlısı, Kemalpaşa Peynir Tatlısı ve Peynir Tatlısı " için tescil töreni düzenlendi.
Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen törene, Ak Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, İlçe Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fethi Yıldız, Cumhuriyet Başsavcısı Nurettin Güner, Belediye Başkanı Mehmet Kanar, TSO Başkanı Tekin Uzkınay, Marka ve Patent Vekili Fatma Karaoğlu Özyurt ve ilçe protokolü ile oda başkanları katıldı.
TSO Başkanı Tekin Uzkınay konuşmasında, "İnsanlar gibi şehirlerin de bir hafızası vardır. Bu ismi tescillemek için odamız olarak 2017 yılında başlatılan yoğun çalışmalar meyvesini verdi. Türk Patent ve Marka Kurumu, yöresel tatlımızı "Mustafakemalpaşa Peynir Tatlısı" ismi ve coğrafi işaret belgesiyle tescilledi. Coğrafi işaretlemenin hedefi, ürünün kalitesinin korunması ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlanmasının yanı sıra, söz konusu işaretlemenin anonim oluşu ve bireylerden bağımsız bir şekilde kurallara bağlı kalınarak imalat yapan tüm üreticilerin haklarını koruması açısından da önemli" dedi.

"Tarihî bir âna hep birlikte şahitlik ediyoruz" diyen Belediye Başkanı Mehmet Kanar, “Marka şehir olma yolunda koşar adım yoluna devam eden Mustafakemalpaşa’mıza yeni bir değer daha kazandırmış durumdayız. “Mustafakemalpaşa Peynir Tatlısı” kayıt altına alınmış ve yüzde yüz îlçemize ait bir marka olarak tescillenmiştir. Uzun yıllar çözülemeyen bu problemin bizim elimizle hal olmasından dolayı memnuniyetimi belirtiyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. “Mustafakemalpaşa Tatlısı Coğrafi İşaret Tescil Belgesi” ni almak hiç kolay olmamıştır. Bu işe yıllar harcanmış, kapılar aşındırılmış emekler verilmiş ama bir türlü halledilememiştir. Oysa bu bir an önce bitirilmesi gereken işlerden biridir. Öyle ya 100 yıldan beri bu coğrafyanın bir ürünü olarak adıyla sanıyla “Mustafakemalpaşa tatlısı” olarak doğmuş, büyümüş, gelişmiş ama bir türlü kimliği çıkartılamamıştır. İşte biz bu kimliği çıkartmış olduk. Ve “Mustafakemalpaşa peynir Tatlısı” olarak kimliğine yazdığımız ismi bir de kulağına okumuş olduk. Bundan sonra “Peynir Tatlısı” markalar ülkesinin bir ferdi olarak daha bir iştahla yoluna devam edecektir. Artık Kemalpaşa Tatlısı diye vitrinlere konulan her şekerli kurabiyeyi yemeyeceğiz. Piyasaya sürülen yan sanayi üretimlerle piyasanın ekonomik yönden manipüle edilmesine fırsat vermeyeceğiz. Standartlarına uyulmamış ürünlerle şehrimizin nadide ismini de kirlettirmeyeceğiz. Slogan olarak belirlediğimiz “bu saatten sonra herkes ağzının tadını bilecek” deyişimiz boşuna değildir. Çünkü bu enfes tat hamuruyla rayihası ile özel bir tattır. Fakat asıl önemlisi bundan sonra başka bir yönden de ağzımızın tadı gelecek inşallah. Bu işin ekonomisinden bahsediyorum. Şu anda Mustafakemalpaşa’da günlük tatlı üretimi 1 milyon civarındadır. Bu miktar zamanla piyasaya yetersiz gelecektir. Artan talep karşısında yeni firmalar kurulacaktır. Buda rekabet demektir, kalite demektir, ekonomi demektir” dedi.
AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ise konuşmasında, “Bugün çok özel, tatlıya bağlanmış olan bir gün. Herkes çok uğraştı çok emek verdi. Sonucunda sabrımızın emeğimizin karşılığını aldık. Bu sadece Mustafakemalpaşa’nın değil Bursa’nın gastronomi markasıdır. Bundan sonra çok iyi bir planlamayla Bursa’nın ve Mustafakamlapaşa’nın tanıtımına çok büyük katkı sağlayacak. Diğer hizmetlerimiz de son sürat devam etmekte. Mustafakemalpaşa çok iyi yerlere gelecek. Coğrafi işaret alırken uğraşan çaba gösteren herkese çok teşekkür ederim. Bu hepimizin başarısı” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Adnan Menderes Meydanı, Suçtu Tabiat Parkında ve Güllüce trafik kontrol noktasında sürücülere ve yolculara Kemalpaşa Tatlısı ikram edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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