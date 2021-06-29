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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa lezzetleriyle boy gösterdi

İHA

Bursa lezzetleriyle boy gösterdi

Tarihî mirası, Uludağ’ı, gölleri, sahilleri ve sanayi potansiyeli ile her dönem Türkiye’nin önemli câzibe merkezlerinden biri olan Bursa, bu kez eşsiz damak tatlarıyla İstanbul’da boy gösterdi.
Bursa’nın turizmden daha fazla pay alabilmesi için şehrin sahip olduğu değerleri ulusal ve uluslararası arenada tanıtmak için yoğun çaba harcayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu kez kentin mutfak kültürünü İstanbul’da tanıttı. İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen Gastronomi Turizm Fuarı & Konferansı ‘Gastro Show’da Bursa’nın gastronomi değerlerini yerli ve yabancı misafirlere anlatan Büyükşehir Belediyesi, akşam düzenlenen yemekte de Bursa lezzetlerini davetlilere ikram etti. Bursa’nın eşsiz lezzetleri İnegöl köfte, kestane şekeri, Gedelek turşusu, Bağdat hurma tatlısı, Bursasu, süt helvası, Mustafakemalpaşa tatlısı, tahinli pide, Bursa kebabı, pideli köfte ve Uludağ gazoz, dâvetlilerden tam not aldı.
Dünya Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Eric Wolf, Bursalı Şarkıcı Fettah Can ile yerel ve ulusal yayın yapan medya temsilcilerinin de katıldığı yemekte konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “İstanbul'un hemen yanı başında olmak aslında bizim için büyük bir avantaj. Bursa gibi bir değere sahip olmak çok büyük bir avantaj. Her ilçesi, her köşesi, her bir parçası gerçekten ayrı bir güzel. Ama Bursa'nın aslında her ne kadar çok ön plana çıkmasa da gastronomi ile alakalı bir altyapısı var. Ekip arkadaşlarımla, Bursa'daki paydaşlarla beraber onları çok daha ön plana çıkarmak adına elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız. Bu konuda desteklerinizi bekliyorum. Ben özellikle ulusal basından katılan arkadaşları da Bursa'da bu konu başlığında ağırlamak isterim. Yine Bursa’nın gururlarından biri Fettah Can kardeşime teşekkür ediyorum. Bugün bizlerle beraber oldu. Sanatıyla bütün Türkiye’yi bu manada etkilemeye çalışırken, aynı zamanda iyi bir Bursalı olduğunu da her ortamda gösteriyor. Biz kendimize güveniyoruz. İnşallah bütün Türkiye, dünya Bursa’nın gastronomisiyle buluşacak” diye konuştu.
Başkan Aktaş, Dünya Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Eric Wolf ve Bursalı şarkıcı Fettah Can, yemekte ayrıca pasta yerine ise dev bir tahinli pide kesti. Tahinli pidenin kendisinde ayrı bir yeri olduğunu dile getiren Fettah Can, “Tahinli başka bir şey. Çocukluğumda da severek yerdim. Artık ben yarın akşama kadar bir şey yemeyeceğim. Bütün istihkakı tamamladım. Ustalarımızın ellerine sağlık” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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