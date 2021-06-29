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Bursa'da eğitim uçağı havalimanı yerine meyve bahçesine indi: 2 yaralı Cesna 172 tipi uçak havalimanı karşısındaki meyve bahçesine mecbur iniş yaptı

İHA

Bursa'da eğitim uçağı havalimanı yerine meyve bahçesine indi: 2 yaralı Cesna 172 tipi uçak havalimanı karşısındaki meyve bahçesine mecbur iniş yaptı

Bursa'da Cesna 172 tipi bir eğitim uçağı, havalimanına yaklaşırken, karşısındaki bir meyve bahçesine mecburi iniş yaptı. İki kişi hafif yaralanırken, uçakta maddi hasar meydana geldi.
Olay saat 15.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Havalimanı yakınlarında meydana geldi.
Cesna 172 tipi eğitim uçağı, Çeltik Mahallesi'nde bir meyve bahçesine mecburi iniş yaptı. Kaza kırıma uğrayan eğitim uçağında biri kadın iki kişi hafif şekilde yaralandı. Uçağın bölgedeki yerleşim birimlerine çarpmaması büyük bir faciayı önledi.
Olay yerine ambulans, polis ve AFAD ekipleri sevk edilirken, uçakta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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