Osmangazi ve Karacabey'de su kesintisi

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Bursa’nın Osmangazi ve Karacabey ilçelerinde su kesintisi yapılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dâiresi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Osmangazi İlçesi Demirtaş Dumlupınar Mahallesi ve Sakarya Mahallesini etkileyebilecek cadde ve sokaklar, Demirtaş Sanayi Çevre Yolu Caddesi, Demirtaş Osmangazi Caddesi, Hastane Caddesi ve civarında 30/06/2021 ile 18/07/2021 tarihleri arasında 10.0018.00 saatleri arasında, zaman zaman su kesintisi yapılacak.

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