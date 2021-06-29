Büyükşehir’le bağlan hayata

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dâiresi Başkanlığı, vatandaşların internete kolay erişimini sağlamak maksadıyla kablosuz güvenli internet erişimi alt yapısını yaygınlaştırmaya devam ediyor. Bursalılar, Orhangazi Belediye Meydanı’nın da eklenmesiyle 36’sı kapalı, 37’si açık alan olmak üzere toplam 73 noktada güvenli internet hizmetinden kolaylıkla yararlanabiliyor.

Ulaşımdan alt yapıya kadar bütün hizmetleri akıllı belediyecilik uygulamalarıyla çağın ihtiyaçlarına uygun hâle getiren Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların internete kolay erişimini sağlamak amacıyla başlattığı kablosuz güvenli internet erişimi alt yapısını genişletmeye devam ediyor. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan alt yapı ile birçok hizmet birimi ve müzelerde kablosuz güvenli internet erişimi hizmetini kendi internet alt yapısını kullanarak sunan Bursa Büyükşehir Belediyesi, kablosuz erişim noktalarına Orhangazi Belediye Meydanı’nı da ekledi. Böylelikle Bursalılar, 36’sı kapalı, 37’si açık alan olmak üzere toplam 73 noktada güvenli internet hizmetinden kolaylıkla yararlanabiliyor.

Aylık 300 bin bağlantı

Günümüzde alışverişten kamu kurumlarıyla ilgili iş ve işlemlerin büyük bir kısmının da internet üzerinden yapılıyor olması sebebiyle güvenlik internet erişim noktaları vatandaşlara da büyük kolaylıklar sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin güvenli internet erişim noktalarında aylık ortalama 50 bin farklı cihazdan 300 bine yakın bağlantı gerçekleştiriliyor. Ortama bağlantı süresinin 30 dakika olduğu saptanırken, vatandaşlar internet üzerindeki birçok işlemini bu noktalarda rahatlıkla yapabiliyor.

Vatandaşlar bu ortamlarda BüyükşehirMisafir adı ile sağlanacak bağlantıya yönlendirmeleri takip ederek erişim sağlayabiliyorlar.

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