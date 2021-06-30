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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Delta mutasyonları ve aşıların koruyuculuğu

İHA

Delta mutasyonları ve aşıların koruyuculuğu

Delta varyantının daha önceki baskın varyant olan Alfa (Kent) varyantından yaklaşık yüzde 60 daha bulaşıcı olduğu tahmin edildiğini ifade eden Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Reşit Mıstık, Sinovac aşısı için yeni açıklanan veriye göre, 3’te 1 oranında delta varyantına karşı koruduğunu söyledi.
Bütün virüslerin çoğalmaları (replikasyonları) sırasında genetik değişime uğrayabileceklerini belirten Özel Medicana Bursa Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Reşit Mıstık, "Bu değişim mutasyon olarak isimlendirilir. İki yıla yakın süredir salgını devam eden SARSCoV2 virüsünde de birçok mutasyon saptanmış ve bunlar kayıt altına alınmıştır. Zoe Covid Semptom Gubu'nun çalışması bu varyanta ilişkin farklılıklara dair bilgileri bir araya getirdi. Grubun çalışmasında kaydedilen bilgilere göre ilk defa Hindistan'da görülen Delta varyantı baş ağrısı, burun akıntısı ve boğaz ağrısı ile kendini gösteriyor. Bu belirtiler gençlerde ağır bir soğuk algınlığı şeklinde ortaya çıkıyor. Son edinilen veriler doğrultusunda ülkedeki Covid19 vakalarının yüzde 90'ını Delta varyantından oluştuğu tahmin ediliyor. Delta varyantının daha önceki baskın varyant olan Alfa (Kent) varyantından yaklaşık yüzde 60 daha bulaşıcı olduğu tahmin ediliyor. Bu varyant biraz farklı çalışıyor gibi görünüyor. İnsanlar bir tür mevsimsel soğuk algınlığına yakalandıklarını düşünebilir ve hayatlarına devam ederken virüsü başka insanlara yayabilir gençlerde daha hafif semptomlar olabilir, bu sebeple bu tip semptomu olan kişilerin maskemesafetemizlik kuralına uyması ve SARSCoV2 testini yaptırması gerekir. Ancak klasik semptomların yanı sıra; titreme, iştahsızlık, baş ağrısı ve kas ağrıları gibi semptomlar da görünebilir. Türkiye Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre 16 şehirde 250’ye yakın olguda delta varyantına rastlandığı bildirilmiştir" dedi.
Hindistan’da Delta Plus adı verilen korona virüs mutasyonunun varlığının ilk olarak 11 Haziran’da İngiltere’den bildirildiğini belirten Mıstık, "Delta mutasyonunun bir alt türü olan Delta Plus, ilk olarak Güney Afrika’da tespit edilen Beta varyantında görülen K417N isimli spike proteinin mutasyonuna sahip. Hindistan Sağlık Bakanlığı ve WHO tarafından K417N adlı mutasyon, bağışıklık sisteminden sıyrılma özellikleri bulunan Beta varyantında (B.1.351) da görüldüğü için incelemeye alınmıştır. Dünyada 16 Haziran itibarıyla 11 ülkede en az 197 vakada tespit edildi. WHO bu varyantlara karşı hangi aşının etkili veya etkisiz olduğu ile ilgili bir açıklama yapmamıştır. Ancak Delta varyantına karşı Bionthec/Pfizer aşısının koruma sağladığı üreticisi tarafından bildirilmiştir. Sinovac için yeni açıklanan veriye göre 3’te 1 oranında delta varyantına karşı koruduğu açıklanmıştır. Delta plus varyantı hakkında henüz aşıların koruyuculuğu ile ilgili bilgi yoktur. Diğer aşıların bu varyantlara karşı koruyuculuğu ile ilgili bir çalışma henüz yayınlanmamıştır" şeklinde konuştu.

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