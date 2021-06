Bursalılar metroda hem okuyacak hem kazanacak

Bursa’daki toplu ulaşımın adeta bel kemiği olan Bursaray ile her gün insanları evlerine, işlerine ve ailelerine ulaştıran Bursa Büyükşehir Belediyesi, yolculuk süresince vatandaşların vakitlerini daha kaliteli geçirebilmeleri ve okuma oranını arttırmak amacıyla ‘Her yerde okuyan Bursa’ projesini hayata geçirdi.

Bursa’da ulaşımdan altyapıya kadar şehrin birçok noktasında çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımın adeta bel kemiği olan Bursaray’ı kullananların Bursa temalı okuma kartlarıyla bilgilendirilmesi ve okuma oranlarının arttırılması amacıyla ‘Her yerde okuyan Bursa’ projesini hayata geçirdi. Arabayatağı, Şehreküstü, Osmangazi, Organize Sanayi ve Üniversite istasyonlarına yerleştirilen okuma kiosklarıyla Bursa’nın tarihi mekânları, gezilecek yerler, Bursa’nın ilkleri, roman, hikâyemasal, fıkra ve şiir gibi konularda bilgiye ulaşacak olan Bursalılar, aynı zamanda farklı hediyeler de kazanma fırsatı bulacak. Proje kapsamında her ay 2 kişiye Extrem Park’ta dağ kızağı bileti, her ay 4 kişiye Teleferik bileti, her ay 5 kişiye Burfaş sosyal tesislerinde kahvaltı, her gün 1 okuyucuya Sınav Dershaneleri’nden yüzde 20 indirim, her gün 1 öğrenciye BKM’de 50 TL hediye çeki ve her ay 50 bininci okuyucuya Kemtat’tan tablet hediye edilecek.

“Hem okuyup hem de hediye kazanacaklar”

Ertuğrul İstasyonu’ndan metroya binerek vatandaşlarla yolculuk yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Üniversite İstasyonu’nda proje hakkında açıklamalarda bulundu. Bursaray’ın işletmeye açıldığı ilk yıl günlük 125 bin civarında yolcu taşıdığını, şuan itibariyle pandemi öncesinde günlük yolcu kapasitesini 400 bin kişiye kadar ulaştırdığını söyleyen Başkan Aktaş, her gün sabah 06.00’da başlayıp gece 23.59’a kadar aralıksız 18 saat çalışarak günde 478 sefer gerçekleştirildiğini belirtti. Emek hattının Şehir Hastanesi’ne, Üniversite hattının Görükle’ye uzatılacağını da hatırlatan Başkan Aktaş, Bursaray’ın Bursa’daki toplu ulaşımın adeta bel kemiği olduğunu ifade etti. Metro istasyonlarında beklerken vatandaşların genelde cep telefonuyla vakit geçirdiğini hatırlatan Başkan Aktaş, “Biz arzu ediyoruz ki insanlar Bursa’nın değerlerini, tarihi mekanlarını öğrensin. ‘Her yerde okuyan Bursa’ projesi kapsamında Arabayatağı, Şehreküstü, Osmangazi, Organize Sanayi ve Üniversite istasyonlarına okuma kiosklarını monte ettik. Bu sayı önümüzdeki günlerde artacaktır. Kioskların tam ortasında dokunmatik ekran var. Ekran üzerinde; Bursa’nın tarihi mekânları, gezilecek yerler, Bursa’nın ilkleri, roman, hikâyemasal, fıkra ve şiir seçenekleri var. Vatandaşlarımız Bursakart’ını dijital ekranda işaretli yere okutarak, okumak istediği başlığı seçiyor. Seçilen başlıkla ilgili bilgi rulo sensörlü yazıcıyla yazdırılarak vatandaşımıza veriliyor. Vatandaşlarımız doğru kullansın ve kullanırken kazancı olsun diye sürpriz hediyeler de hazırladık” dedi.

Bursa’nın her köşesinin tarihi miras, doğal güzellikler gibi farklı özelliklere sahip olduğunu anlatan Başkan Aktaş, “Bursa, tarihçilerin, edebiyatçıların, şairlerin gezginlerin eserlerine sık sık yansımıştır. Günlük hayatın karmaşası içinde şehrimizde birçok güzelliğin, değerin farkına varamayabiliyoruz. En azından bu ve benzer projelerle değerlerimizi hep beraber görmüş olacağız. Ayrıca şehir dışından gelenler şehrin bu özelliklerini pek fazla bilmiyor. Bu manada gelen konuklara şehrin güzelliklerini ve özelliklerini tanıtmış olacağız. Buna benzer uygulamaları açık alanlarda da hayata geçireceğiz. Projeye destek veren Extrem Park’a, Teleferik AŞ’ye, Burfaş’a, Sınav Dershaneleri’ne, BKM’ye ve Kemtat’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Alinur Aktaş, kioksun başına geçerek hikaye, şiir, fıkra ve Bursa’nın ilkleri konularında çıktı alarak konuklara okudu. Ardından çıktıları programa katılan konuklara günün anısına hediye etti.

“Gençlerle buluşma”

Daha sonra Görükle’ye geçerek Üniversite Birlik başkanlarıyla buluşarak sohbet eden Başkan Aktaş, Görükle Spor Parkı güzergahında da gençlerle birlikte scooter kullandı. Yol üzerindeki sokak sanatçılarının canlı performansını dinleyen Başkan Aktaş, vatandaşlarla ve esnafla sohbet ederek dondurma ikramında bulundu.

