Kadına bıçaklı şiddeti DHA muhabirleri önledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadına bıçaklı şiddeti DHA muhabirleri önledi

DHA

Kadına bıçaklı şiddeti DHA muhabirleri önledi


BURSA, (DHA)BURSA'da, bir süre birlikte yaşadığı Tolgahan T. (25) tarafından bıçak zoruyla taksiye bindirilip, kaçırılmaya çalışılan S.K.'yi (26), olay yerinden geçen Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirleri Derya Evren ile İsmail Hakkı Seymen kurtardı. Tolgahan T.'nin belinden bıçağı alıp kendisini sakinleştirmeye çalışan Derya Evren, S.K.'yi polis gelene kadar DHA'nın otomobiline bindirerek korudu. Polis, Tolgahan T.'yi gözaltına alırken, DHA muhabirleri olayla ilgili olarak polis merkezinde ifade verdi.
Bursa'da yaşayan, S.K., 7 yıl önce tanıştığı ve 5 yıldır birlikte yaşadığı, 2 çocuğunun babası Tolgahan T.'yi, gördüğü şiddet nedeniyle terk etmeye karar verdi. Çocuklarını, Tolgahan T.'nin annesine bırakan S.K., cep telefonu numarasını değiştirip, Nilüfer'deki Görükle Mahallesi'nde bir evde yaşamaya başladı. Bir süre sonra S.K.'nin oturduğu evi öğrenen Tolgahan T., kadını rahatsız etmeye başladı. S.K., polise gidip, şikayetçi oldu. Bunun üzerine savcılık, Tolgahan T. hakkında, uzaklaştırma kararı verdi.
KADINI BIÇAK ZORUYLA TAKSİYE BİNDİRDİ
Uzaklaştırma kararına rağmen, dün saat 14.00 sıralarında Görükle Mahallesi'ne giden Tolgahan T., S.K.'nin evine zorla girdi. Burada ikili arasında tartışma çıktı. Tolgahan T., darbettiği S.K.'yi mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile tehdit edip, taksiye bindirdi. Taksi sürücüsüne annesinin Akçağlayan Mahallesi´ndeki adresini tarif eden Tolgahan T., söz konusu adrese gelince, S.K.'yi indirmeye çalıştı. S.K. direnince, ikili arasında yeniden tartışma çıktı. 
DHA MUHABİRLERİ MÜDAHALE ETTİ
Bu sırada caddeden geçen DHA muhabirleri Derya Evren ve İsmail Hakkı Seymen, Tolgahan T.'nin belindeki bıçağı fark etti. Bunun üzerine otomobillerinden inip, olaya müdahale eden muhabirlerden Derya Evren, önce S.K.'yi taksiden indirdi, ardından da Tolgahan T.'nin belindeki bıçağı aldı. Bu sırada İsmail Hakkı Seymen de yaşananları görüntüledi. Evren, Tolgahan T.'nin zarar vermesini engellemek için S.K.'yi kendi kullandıkları otomobile bindirdi.
GÖRÜNTÜLENDİĞİNİ ANLAYINCA TEHDİT ETTİ
Görüntülendiğini fark eden Tolgahan T., kameraman İsmail Hakkı Seymen'e, "Bak senin ayaklarını kırarım diyorum anlamıyor musun?" diyerek tehditler yağdırdı.
Olayı görenlerin ihbarı üzerine kısa sürede adrese gelen polis, başka suçtan aranması olduğu öğrenilen Tolgahan T.'yi gözaltına aldı. Derya Evren, saldırganın belinden aldığı ekmek bıçağını görevlilere teslim etti. Taraflar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. 
'7 KEZ ŞİKAYET ETTİM '
Olaydan sonra başından geçenleri anlatan S.K., daha önce darbedildiği için 7 kez şikayetçi olduğunu vurgulayarak, "Ancak 7 kere de sadece ifadesi alınıp serbest bırakıldı. Hiçbir davası bile görülmedi. Sadece uzlaştırmacılarla görüşülüp dosyalar kapatıldı fakat ben bu süre içinde sürekli darbedilmeye, sürekli tehdit edilmeye, sürekli hakarete maruz kalmaya devam ettim. En son bugün defalarca değiştirdiğim adresime ve defalarca değiştirdiğim telefona ulaşarak evime zorla girdi ve beni darbetti. Beni taciz etmeye çalıştı ve bıçakla tehdit ederek taksiye bindirdi. Taksiden kaçmaya çalışırken basın mensuplarının yardımıyla elinden kurtuldum. Kurtulduğumda yüzüm, gözüm morarmış haldeydi. Parmağım ve burnum kırık, alnımda, gözümde aşırı derecede morluklar var" dedi. 
'BUGÜN DEĞİL AMA BİR GÜN SENİ MUTLAKA ÖLDÜRECEĞİM'
"Bu benim ilk darbedilişim ve ölüm tehditleri alışım değil" diyen S.K., can güvenliğinin tehlikede olduğunu ifade ederek, "Gerek mesaj yoluyla gerekse kapılarımı kırarak geldiği evimde, 'Bugün değil ama bir gün seni mutlaka öldüreceğim' diyerek tehditler yağdırıyor. Yetkililerden artık buna 'dur' demelerini rica ediyorum. Çünkü, bir kadına yardım edilmesi için o kadının illa ölmesi gerekmiyor. Ben ölmeden bana yardım edin çünkü benim biri boşandığım ilk eşimden olmak üzere 3 çocuğum var. Bu çocuklar annesiz kalsın istemiyorum. Ben annesiz babasız büyüdüm. Yuvada büyüdüm. Bu yüzden çocuklarım da aynı acıyı çeksin istemiyorum. Yetkililere yalvarıyorum bize yardım etsinler. Bu adamın tutuklanması için ne gerekiyorsa yapılsın çünkü benim can güvenliğim yok, can güvenliğim tehlikede" diye konuştu.
Bu arada, polisteki sorgusu devam eden Tolgahan T.'nin, 6 suçtan adliyeye çıkartılacağı öğrenildi.
'DHA MUHABİRLERİ OLARAK ŞİDDETİN HER TÜRLÜSÜNE KARŞIYIZ'
S.K.'yi Tolgahan T.'den kurtaran DHA muhabiri Derya Evren, basın çalışanı olarak özellikle kadına karşı şiddete her zaman hassas yaklaştıklarını, olay sırasında vicdanının sesini dinlediğini söyledi. Evren, S.K.'yi yoldan geçerken gördüklerini belirterek, "İlk başta ne olduğunu anlamaya çalıştık ama daha sonra şüphelinin belinde bıçak olduğunu fark ettim. Kadının darbedilmesine gönlüm elvermeyince işi bırakıp olaya müdahale etmeye çalıştım. Kadını taksiden çıkarmaya çalıştım. Bu sırada adamın belindeki bıçak hala duruyordu. Kadını çıkardıktan sonra da şüphelinin belindeki bıçağı aldım. Kameraman arkadaşım Seymen de olası saldırıya karşı kamu adına görüntü çekti. Bugün saldırganın, kadını belki de katletmesini önledik, 10 dakika sonra gitmiş olsaydık belki de ona şahitlik edecektik. Biz DHA muhabirleri olarak elbette şiddetin her türlüsüne karşıyız ama özellikle kadına şiddetin önünde durmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi.
'KADINLARA SES OLMAK ADINA GÖRÜNTÜ ÇEKTİM'
Olayı anlatan İsmail Hakkı Seymen de diğer kadınlara da ses olmak adına görüntü çektiğini belirterek şunları söyledi: 
"Derya araçtan inip, kadını taksiden indirerek kurtardı ardından da şahsın belindeki bıçağı aldı. Ben de bu sırada polis ekiplerine haber verdim ve olayı görüntülemeye başladım. Derya kadını kurtarırken bir taraftan da bu olayın diğer kadınlara da ses olması gerekiyordu. Biz DHA muhabirleri kurumumuzun da politikası olarak, şiddet ve özellikle kadına şiddet  konularında çok hassas davranıyoruz. Ben olayı görüntülediğim sırada şahıs sinkaflı kelimelerle beni tehdit etti, bacaklarımı kıracağını söyledi. Ancak biz böyle durumlarla çok sık karşılaşıyoruz ve bu durumu umursamıyorum. Biz mesleğimizin gereğini yapıyoruz, polis ve adliyenin de işini en iyi şekilde yapacağını düşünüyorum. Bu kişinin alabileceği en üst cezayı alacağını bir vatandaş olarak da umuyorum."DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez BURSA/(DHA)
2021-06-30 12:08:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Belediye personeli eğitimde buluştu
YEREL HABERLER Belediye personeli eğitimde buluştu
Karacabey'de trafik kazası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Karacabey'de trafik kazası: 3 yaralı
Bursaspor’da Ataberk Dadakdeniz belirsizliği sürüyor
YEREL HABERLER Bursaspor’da Ataberk Dadakdeniz belirsizliği sürüyor
Millî forma talihlileri hediyelerini aldı
YEREL HABERLER Millî forma talihlileri hediyelerini aldı
Nilüfer’de Aydın Esen ile caz keyfi
YEREL HABERLER Nilüfer’de Aydın Esen ile caz keyfi
Osmangazi’de Kurban Satış ve Kesim Tesisinde kapasite artıyor
YEREL HABERLER Osmangazi’de Kurban Satış ve Kesim Tesisinde kapasite ...
Bursalılar metroda hem okuyacak hem kazanacak
YEREL HABERLER Bursalılar metroda hem okuyacak hem kazanacak
Bursa'da feci kazada 26 yaşındaki motosiklet sürücüsü hastanede ölüm kalım savaşı veriyor Bursa'da motosiklet ve otomobilin karıştığı kazada yaralanan iki kişinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor
YEREL HABERLER Bursa'da feci kazada 26 yaşındaki motosiklet sürücüsü ...
Düğün konvoyunu gören hayran kaldı Motosikleti gelin arabası yaptı, onlarca motorcu konvoy oluşturdu
YEREL HABERLER Düğün konvoyunu gören hayran kaldı Motosikleti gelin ...
Yenişehir’in en büyük meydanı ihaleye çıkıyor
YEREL HABERLER Yenişehir’in en büyük meydanı ihaleye çıkıyor
(Özel) Ahududu hasadı üreticinin yüzünü güldürdü Ahududu fiyatları çiftçiye ilaç gibi gelecek
YEREL HABERLER (Özel) Ahududu hasadı üreticinin yüzünü ...
Bursa'da 2 bin yıllık tarihe çanak tuttular 2 bin yıllık tarihi desenli sütunun üzerine çanak anten taktılar
YEREL HABERLER Bursa'da 2 bin yıllık tarihe çanak tuttular 2 bin ...
Delta mutasyonları ve aşıların koruyuculuğu
YEREL HABERLER Delta mutasyonları ve aşıların koruyuculuğu
Bursa'da TIR'ın altında 200 metre sürüklenerek hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bursa'da TIR'ın altında 200 metre sürüklenerek ...
Polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, mezarlık duvarına çarptı
YEREL HABERLER Polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, mezarlık ...
Otobanda Tır yayaya çarptı Bursa’da otobanda yürüyen yayaya tır çarptı
YEREL HABERLER Otobanda Tır yayaya çarptı Bursa’da otobanda yürüyen ...
Polisten kaçarken mezarlık duvarına çarptı
YEREL HABERLER Polisten kaçarken mezarlık duvarına çarptı
Stadyumda sürpriz evlilik teklifi
YEREL HABERLER Stadyumda sürpriz evlilik teklifi
İnegölspor taraftarı gençten sevgilisine stadyumda evlenme teklifi
YEREL HABERLER İnegölspor taraftarı gençten sevgilisine stadyumda ...
Bursa'da, Kent Hali'nde yakılan ateş ormanlık alana sıçradı; O anlar kamerada
YEREL HABERLER Bursa'da, Kent Hali'nde yakılan ateş ormanlık alana ...
Bursasporlu futbolcular Elmalı Davası’na tepki gösterdi
YEREL HABERLER Bursasporlu futbolcular Elmalı Davası’na tepki ...
Bursaspor’un yeni yönetimi AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret etti
YEREL HABERLER Bursaspor’un yeni yönetimi AK Parti İl Başkanlığı’nı ...
Bursa’da ormanlık alanda çıkan yangına temizlik işçisi sebep olmuş Ormanlık alanda çıkan yangına, biriken samanları yakmaya çalışan temizlik işçisi sebep olmuş Temizlik işçisinin samanları yakma anı kameralarda
YEREL HABERLER Bursa’da ormanlık alanda çıkan yangına temizlik ...
Bursa'da gürültü cinayetinin zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER Bursa'da gürültü cinayetinin zanlısı tutuklandı