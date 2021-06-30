Görme engelli öğrenciler Dostum’a misafir oldu

İnegöl Belediyesi’nin İNESMEK bünyesinde düzenlediği görme engellilere yönelik bilgisayar kursunda eğitim görenler, Doğa Sporları ve Turizm Merkezinde piknik yaptı. Belediye Başkanı Alper Taban da pikniğe katılarak engelli öğrencilerle bir araya geldi.

İnegöl Belediyesi’nin İNESMEK organizasyonuyla hayata geçirdiği görme engellilere yönelik bilgisayar kursunda eğitim gören öğrenciler, İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezine misafir oldu. 14 Temmuzda kursları sona erecek kursiyerler, DOSTUM’da düzenlenen piknik organizasyonunda gün boyu eğlenceli ânlar yaşadı.

Pikniğe Belediye Başkanı Alper Taban da katıldı. Engelli öğrencilerle ve aileleriyle sohbet eden Alper Taban, “Burada görme engellileri ağırlıyoruz. Bildiğiniz gibi İNESMEK’te açmış olduğumuz bir kurs vardı. Burada yaklaşık 368 saat süren bir eğitim süreci başlatmıştık. Bütün yaş gruplarının katılabildiği bir programdı bu. Burada biz belirli imkânlar oluşturarak onların kurslara gelmesini arzu ettik. 14 Temmuz itibariyle kursumuz sona erecek. Öğrencilerimize katkı sunmak istemiştik. Onların da mutlu olduğunu görmek bizleri de ziyadesiyle mutlu etti. Ailelerine teşekkür ediyorum. Bizlere güvenerek evlatlarını emanet ettiler” dedi.

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