Başkan Gürkan: "Mudanya ilçesini hak ettiği geleceğe hazırlıyoruz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Gürkan: "Mudanya ilçesini hak ettiği geleceğe hazırlıyoruz"

İHA

Başkan Gürkan: "Mudanya ilçesini hak ettiği geleceğe hazırlıyoruz"

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Mudanya’da partisinin mahalle başkanları ile bir araya geldi. Burada mahalle başkanlarını tek tek dinleyen Başkan Gürkan, “Sürekli halkla iç içe olan teşkilat mensuplarımızın çalışmaları sayesinde Bursamızın beklenti ve taleplerini dinliyor, çalışmalarımızı buna göre yönlendiriyoruz. Şehrimizin geleceğini halkımızla birlikte işliyoruz” dedi.
AK Parti Mudanya İlçe Teşkilatı’nın koordinatörlüğünde gerçekleşen programa, İl Başkan Yardımcıları Kamil Bayramiç, Cemile Yiğit, Mudanya İlçe Koordinatörleri Fatma Şahin, Feyza Şükran Hakyemez, İlçe Başkanı İnci Söğütlü, ilçe yöneticileri, mahalle başkanları ve belediye meclis üyeleri katıldı. Mahalle başkanlarının söz alarak mahallelerindeki halkın beklenti ve taleplerini aktardığı toplantıda Başkan Gürkan, konuşulanları tek tek not alarak talep ve sorunların çözümü noktasında hep birlikte hareket edeceklerini belirtti. Burada konuşan Davut Gürkan, AK Parti teşkilatlarının gücünü istişare kültürlerinden aldıklarını vurguladı.
Gürkan, her fırsatta her kademeden teşkilat mensupları ve Bursa’nın her noktasındaki halkla bir araya geldiklerini belirterek, “Sürekli halkla iç içe olan teşkilat mensuplarımızın çalışmaları sayesinde Bursamızın beklenti, sorun ve taleplerine hakimiz. Saha çalışmalarımız sonucunda elde ettiğimiz veriler ışığında büyükşehir belediyemiz, ilçe belediyelerimiz ve teşkilat mensuplarımızla sorunları tek tek çözmeye çalışıyoruz. Bir yandan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çok önemsediği Bursamıza merkezi hükümetimizce gerçekleştirilmesi planlanan projelerin takipçisiyiz. Bursa, kendisine yakışan hizmetlerin yıllardır olduğu gibi yalnızca AK kadrolarca verilebileceğini biliyor. Bizler de bu bilinç ve sorumlulukla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” dedi.
Bursa’nın giriş kapılarından ayrıca vizyon ilçelerinden biri olan Mudanya’nın sorunlarının Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetleri ile çözüme kavuşturulduğunu ifade eden Başkan Gürkan, şunları söyledi:
“Tüm Bursa Halkı’nın güvendiği AK Parti belediyeciliği anlayışı ile Mudanyamızı tekrar kavuşturduğumuzda Büyükşehir ve ilçe belediyemizin koordinesinde çok daha güzel işler yapacağımızı ilçe halkımız biliyor ve bize güveniyor. Bu anlayış ve hedefle çalışıyor, ilçemizin her köşesine ulaşarak Mudanyamızı halkımızla birlikte hak ettiği geleceğe hazırlıyoruz”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tanpınar ödülleri sahiplerini buldu Başkan Dündar: “Edebiyat dünyasına yeni kalemler, eserler kazandırıyoruz”
YEREL HABERLER Tanpınar ödülleri sahiplerini buldu Başkan Dündar: ...
TOGG şantiyesinde aşılama mesaisi
YEREL HABERLER TOGG şantiyesinde aşılama mesaisi
Görme engelli öğrenciler Dostum’a misafir oldu
YEREL HABERLER Görme engelli öğrenciler Dostum’a misafir oldu
Karacabey’de yürütülen sosyal hizmetler konuşuldu
YEREL HABERLER Karacabey’de yürütülen sosyal hizmetler konuşuldu
Mimarsinan Spor Tesisi komplekse dönüştürülüyor
YEREL HABERLER Mimarsinan Spor Tesisi komplekse dönüştürülüyor
Bursa'daki feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı Motosiklet ve otomobilin karıştığı kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Bursa'daki feci kaza güvenlik kamerasına ...
Duran araca çarptı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Duran araca çarptı: 4 yaralı
YÖK’ten 7 yeni doktora ve yüksek lisans programına onay
YEREL HABERLER YÖK’ten 7 yeni doktora ve yüksek lisans programına ...
BTSO: “Kısa çalışma ödeneği yıl sonuna kadar uzatılmalı”
YEREL HABERLER BTSO: “Kısa çalışma ödeneği yıl sonuna kadar ...
Bursaspor’da tempo arttı İsmail Çokçalış, Hasan Basri Ünal ve Tuğbey Akgün’ün sakatlıkları devam ediyor
YEREL HABERLER Bursaspor’da tempo arttı İsmail Çokçalış, Hasan Basri ...
Belediye personeli eğitimde buluştu
YEREL HABERLER Belediye personeli eğitimde buluştu
Karacabey'de trafik kazası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Karacabey'de trafik kazası: 3 yaralı
Bursaspor’da Ataberk Dadakdeniz belirsizliği sürüyor
YEREL HABERLER Bursaspor’da Ataberk Dadakdeniz belirsizliği sürüyor
Millî forma talihlileri hediyelerini aldı
YEREL HABERLER Millî forma talihlileri hediyelerini aldı
Kadına bıçaklı şiddeti DHA muhabirleri önledi
YEREL HABERLER Kadına bıçaklı şiddeti DHA muhabirleri önledi
Nilüfer’de Aydın Esen ile caz keyfi
YEREL HABERLER Nilüfer’de Aydın Esen ile caz keyfi
Osmangazi’de Kurban Satış ve Kesim Tesisinde kapasite artıyor
YEREL HABERLER Osmangazi’de Kurban Satış ve Kesim Tesisinde kapasite ...
Bursalılar metroda hem okuyacak hem kazanacak
YEREL HABERLER Bursalılar metroda hem okuyacak hem kazanacak
Bursa'da feci kazada 26 yaşındaki motosiklet sürücüsü hastanede ölüm kalım savaşı veriyor Bursa'da motosiklet ve otomobilin karıştığı kazada yaralanan iki kişinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor
YEREL HABERLER Bursa'da feci kazada 26 yaşındaki motosiklet sürücüsü ...
Düğün konvoyunu gören hayran kaldı Motosikleti gelin arabası yaptı, onlarca motorcu konvoy oluşturdu
YEREL HABERLER Düğün konvoyunu gören hayran kaldı Motosikleti gelin ...
Yenişehir’in en büyük meydanı ihaleye çıkıyor
YEREL HABERLER Yenişehir’in en büyük meydanı ihaleye çıkıyor
(Özel) Ahududu hasadı üreticinin yüzünü güldürdü Ahududu fiyatları çiftçiye ilaç gibi gelecek
YEREL HABERLER (Özel) Ahududu hasadı üreticinin yüzünü ...
Bursa'da 2 bin yıllık tarihe çanak tuttular 2 bin yıllık tarihi desenli sütunun üzerine çanak anten taktılar
YEREL HABERLER Bursa'da 2 bin yıllık tarihe çanak tuttular 2 bin ...
Delta mutasyonları ve aşıların koruyuculuğu
YEREL HABERLER Delta mutasyonları ve aşıların koruyuculuğu