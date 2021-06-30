Frutti Extra Bursaspor, Derek Needham’ı transfer etti

Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Frutti Extra Bursaspor, Amerikalı point guard Derek Needham'ı kadrosuna kattı.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor’da transfer hareketliliği sürüyor. Yeşilbeyazlı kulüp dikkat çeken bir transfere daha imza attı. Bursa ekibinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz Amerikalı point guard Derek Needham ile anlaşmaya vardı. 1990 doğumlu 1.80 boyundaki Needham aynı zamanda Karadağ Milli Takımı'nda da forma giyiyor. Needham'a kulübümüze hoş geldin diyor, başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.