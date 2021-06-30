Bursaspor Yönetim Kurulu, Emniyet Müdürü’ne ziyarette bulundu

Bursaspor’un yeni yönetimi önemli ziyaretler gerçekleştirmeye devam ediyor. Yeşilbeyazlı yöneticiler bu kez de Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ı makamında ziyaret etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’un yeni yönetimi ziyaretlerini sıklaştırdı. Yeşilbeyazlı kulübün başkan ve yönetim kurulu üyeleri, Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan’ı ziyaret etti. Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklama şu şekilde:

“Ekip Liderimiz Emin Adanur, Başkanımız Hayrettin Gülgüler ve yönetim kurulu üyelerimiz Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ı makamında ziyaret etti. Bursa Emniyet Müdürlüğü’nde gerçekleşen ziyarete Ekip Liderimiz Emin Adanur, Başkanımız Hayrettin Gülgüler, yönetim kurulu üyelerimiz; Fehim Ferik, Tamer İşler ve Serhat Akgün katıldı. Ziyaretin sonunda Ekip Liderimiz Emin Adanur, Başkanımız Hayrettin Gülgüler ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'a hediyelerini taktim ettiler.”

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