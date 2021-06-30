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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadına bıçaklı şiddeti DHA muhabirleri önledi (2)

DHA

Kadına bıçaklı şiddeti DHA muhabirleri önledi (2)


ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Bursa'da, bir süre birlikte yaşadığı S.K.´yi bıçak zoruyla taksiye bindirip, kaçırmaya çalıştığı sırada olay yerinden geçen Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirleri Derya Evren ile İsmail Hakkı Seymen tarafından engellenen Tolgahan Toktaş'ın (25)  polisteki sorgulaması tamamlandı. Bugün öğle saatlerinde polisler tarafından adliyeye çıkartılan Tolgahan Toktaş, 'kasten adam yaralamak', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'silahla tehdit' ve 'uzaklaştırma kararına muhalefet' suçlarından tutuklandı. Tolgahan Toktaş çevaevine götürülürken basın mensuplarının, "Pişman mısın? " sorusu üzerine "İnşallah senin de başına gelir, çoluğa çocuğa karış" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN
2021-06-30 17:23:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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