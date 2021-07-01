Seyir halindeki traktör üzerinden düşen kadın ağır yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda eşinin kullandığı seyir halindeki traktörden düşen yaşlı kadın ağır yaralandı.

Olay; İnegöl'ün kırsal Güzelyurt mahallesinde tarlalık alanda meydana geldi. Hüseyin Pekdemir'in kullandığı traktörün üzerinde oturan Hatice Pekdemir (73), engebeli arazide dengesini kaybederek yere düştü. Ağır yaralanan kadının imdadına eşi yetişti. Yaralı kadın olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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