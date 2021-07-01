Bursa'da trafikte makas atan sürücüye meydan dayağı

Bursa'da trafikte makas atarak ilerleyen bir sürücü diğer şoförler tarafından yol ortasında darp edildi. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Kanalboyu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte makas atarak ilerleyen bir sürücü diğer sürücüler tarafından durdurularak darp edildi. Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri iki tarafı ayırırken olayla ilgili tahkikat başlattı. O anlar kameralara yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.