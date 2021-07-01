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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gençlere teknoloji atölyesi hamlesi

İHA

Gençlere teknoloji atölyesi hamlesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen DENEYAP Teknoloji Atölyesi, geleceğin milli teknoloji üreticilerini yetiştirmek hedefiyle Bursa’da ilk kez Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın yeni hizmet binasında hayata geçirilecek.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın öncülüğünde TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından ortaklığında kurulacak olan DENEYAP Teknoloji Atölyesi, Bursa’da yenilikçi teknoloji üretimine zemin hazırlamak hedefiyle Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın yeni hizmet binasında faaliyete geçecek. 30 ilden sonra 3. fazda içinde Bursa’nın da bulunduğu 27 ilin 36 yeni DENEYAP Teknoloji Atölyesi’ne kavuşmasından mutluluk duyduğunu söyleyen Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri M. Zeki Durak, “Teknolojinin baş döndürücü hızla geliştiği bu dönemde, Bursa’daki gençlerimizin de Ajans binamızda teknoloji üretimine katkı sağlayacak olmasından dolayı gurur ve mutluluk duyuyoruz” dedi.
Bursa’da gençlerin teknoloji üretimi konusunda teşvik edilmesinin bölgesel kalkınmayı sağlayacak önemli etkenlerden biri olduğunu söyleyen M. Zeki Durak, “Bursa’nın ilk DENEYAP Teknoloji Atölyesi’nin kendi binamızda yer alacak olması bizleri çok heyecanlandırıyor. Bölgemizin inovasyon ve girişimcilik ekosistemini güçlendirecek gelişmeler, bizler açısından büyük bir değere sahip. Bursa ilimizdeki öğrencilerimizin Robotik ve Kodlama, Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti, Nanoteknoloji ve Malzeme Bilimi, Havacılık ve Uzay Teknolojileri gibi toplam 11 başlıkta 36 ay boyunca atölyemizden ücretsiz eğitim alacak olması, Bursa’yı teknoloji üretiminde birkaç adım daha öne çıkaracaktır. Gençlerin temel teknoloji bilgilerini harmanlayarak, proje üretme kabiliyetlerini geliştirecekleri atölyeler, uygulamalı olarak devam ederek öğrencilerin takım çalışmasını öğrenmesi, araştırma becerisi kazanması ve prototip üretmesi hedeflenerek geleceğin yüksek teknoloji üretimine katkı sağlaması hedefleniyor” ifadelerini kullandı.
İnsana yatırım mottosundan yola çıkarak 50 bin teknoloji yıldızının hedeflendiği DENEYAP Teknoloji Atölyeleri, ülke geneline yayılarak etki alanlarını artıyor. Gençlerin teknoloji üretme yetkinliğini artırmak ve Türkiye’de yüksek teknoloji üretimini ivmelendirmek adına düzenlenen DENEYAP Teknoloji Atölyesi kapsamında katılımcı öğrencilere ücretsiz teknoloji eğitimleri verilecek. 11. Kalkınma Planı hedefleri arasında yer alan DENEYAP Teknoloji Atölyesi’ne, Bursa’da öğrenim gören 4., 5., 8., 9. ve lise hazırlık sınıfı öğrencileri esınav yoluyla başvuru yapabilecek. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı binasında kurulacak olan DENEYAP Teknoloji Atölyesi’ne başvurular 4 Temmuz’a kadar devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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