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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nilüfer’de can dostlara yaşam suyu

İHA

Nilüfer’de can dostlara yaşam suyu

Nilüfer Belediyesi’nin 2013 yılında hayata geçirdiği “Bir kap su, bir dolu hayat” projesine Eker ve Tebplast firmaları da katılarak destek verdi.
“Bir kap su, bir dolu hayat” projesi ile 2013 yılından bu yana sokak hayvanlarının su ihtiyaçlarını karşılayan Nilüfer Belediyesi’ne, Eker ve Tebplast firmalarından destek geldi. “Bu kapta dostluk var” sloganı ile projeye destek veren firmalar, projenin ilk ayağı için 3 bin adet su kabını Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.
Nliüfer Belediye Başkan Yardımcısı Engin Yener, firmaları Mustafakemalpaşa’daki tesislerinde ziyaret ederek destek için teşekkür etti. Yener, “Sahipsiz hayvanların zorlu yaşam şartlarını kolaylaştırmak için Veteriner İşleri Müdürlüğümüz çok sayıda çalışma yapıyor. Eker ve Tebplast firmalarına, bu sıcak havalarda sahipsiz hayvanların en temel ihtiyaçlarından olan su ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz” dedi.
Eker Pazarlama Müdürü Özge Kiraz da Nilüfer Belediyesi ile iş birliği içinde sahipsiz hayvanların ihtiyaçları için planlanmış bu anlamlı projede yer almaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Kiraz, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında sahipsiz hayvanlarının yaşam şartlarının iyileştirilmesi için benzer çalışmalarda yer almaya devam edeceklerini ifade etti.
Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, teslimi tamamlanan kapları önümüzdeki günlerde sahipsiz hayvanların su ihtiyaçlarını karşılamak isteyen hayvanseverlere dağıtacak.
Su kaplarından temin etmek isteyenler, muhtarlıklara veya Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne başvuruda bulunabilecek.

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