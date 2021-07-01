Bursa’da kaçak içki imalathanesine şok baskın Bursa’da 1 ton kaçak içki ele geçirildi

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Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri çeşitli illerde sahte içkiden kaynaklı ölümlerin artmasından dolayı yapılan çalışmaları hızlandırıp, Bursa genelinde sahte içkinin yayılmasını önlemek amacıyla operasyon düzenledi.

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde sahte içki imalatı yapıldığı, alkollü içkilerin şişelenmiş vaziyette satışa hazır olduğunu tespit eden ekipler şüpheli M.K.’nin evinde yaptıkları aramalarda 1 ton sahte içki ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.K. hakkında soruşturma başlatıldı.

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