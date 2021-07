Emin Adanur: "Sizi kimseye mahçup etmeyeceğim"

Kanada'da aşırı sıcaklar can alıyor!

Bursasporlu yönetici Emin Adanur, sosyal medya hesabından yeşilbeyazlı camiaya seslenerek, "Bize güvenin bu iş bitsin her şeyi anlatacağım. Sizi kimseye mahçup etmeyeceğim. Söz" dedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da gözler transfer tahtasına çevrildi. Beklenen haberin henüz gelmemesinden dolayı sabırsızlanan yeşilbeyazlı camia, yeni yönetimden olumlu yönde açıklama beklerken, Emin Adanur’dan dikkat çeken bir mesaj geldi. Bursaspor 2. Başkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Adanur, sosyal medya hesabından camiaya seslenerek, "Bize güvenin, bu iş bitsin, her şeyi anlatacağım. İnanın şu an bizim yerimizde hangi Bursasporlu olsa, bizim yaptığımızı yapardı. Sabredin, yanımızda olun. Sizi kimseye mahçup etmeyeceğiz, Söz" açıklamasında bulundu.

