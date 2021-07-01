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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarımda makineleşmeye Büyükşehir desteği

İHA

Tarımda makineleşmeye Büyükşehir desteği

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa’da üretim kalitesinin artırılması ve marka değeri yüksek alternatif ürünlerin şehre kazandırılması amacıyla çiftçiye sağladığı destekleri sürdürüyor. Son olarak ihtiyaç duyulan bölgelerde kullanılmak üzere HAGEL işbirliğinde toprak analiz cihazı, salça makineleri, koyun yıkama ve dezenfeksiyon havuzu, taş toplama makinesi, taş kırma makinesi, arpacık soğan eleme ve boylama makinası ile arpacık soğan sap kırma ve savurma makinası, süt soğutma tankı, yem karma makinesi, kantar ve süt analiz cihazı ekipmanları dağıtıldı.
Kırsalda kalkınmayı sağlamayı, nitelikli tarım ve hayvancılığı destekleyerek çiftçinin daha yüksek kazanç elde etmesini hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, fide ve fidan dağıtımından, ürün toplama merkezlerine ve ihracata kadar her alanda çiftçiye desteklerini sürdürüyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ve Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği (HAGEL) tarafından alınan ekipmanlar törenle ihtiyaç duyulan bölgelere dağıtıldı. Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, HAGEL Başkanvekili Süleyman Çelik, Tarım AŞ Genel Müdürü Semih Polat, belediye ve kooperatif yöneticileri ve muhtarlar katıldı. Törende, Yenişehir Belediyesi’ne toprak analiz cihazı, arpacık soğan eleme ve boylama makinası ile arpacık soğan sap kırma ve savurma makinası, arpacık eleme ve boylama makinesi, soğutma tankı, İznik ilçesine 4 adet salça makinesi, Karacabey İlçe Tarım Ve Orman Müdürlüğü’ne koyun yıkama ve dezenfeksiyon havuzu, Orhaneli Belediyesi’ne taş toplama makinesi, İznik Belediyesi’ne taş kırma makinesi, yem karma makinesi, Orhangazi ilçesi Mahmudiye mahallesine kantar, Yenişehirİznik Süt Üreticileri Birliği’ne süt analiz cihazı ekipmanları teslim edildi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, son HAGEL genel kurulunda özellikle ilçelerden projeler getirilmesi için çağrı yaptığını hatırlatarak gelen projelere destek olmayı sürdüreceklerini ifade etti. Artık babadan kalma usullerle değil, günün gerçeklerini görerek, bir hedef koyarak tarımda yol olmak istediklerini söyleyen Başkan Alinur Aktaş, “Ben üretici değilim ama iyi bir meyve ve sebze tüketicisiyim. Şehrin üretim konusunda ciddi potansiyeli olduğunu biliyorum. Bir tarım şehri olarak tarımla alakalı hedefler koymalıyız. Bu kararımız ihracat rakamlarına da yansıdı. Bu dönemde birçok proje hayata geçirildi. Yüksek verimli hayvan ırklarını çiftçilerimizle buluşturmanın yanında yaban mersini, ahududu, siyez buğdayı, kuşkonmaz ve Trabzon hurması gibi alternatif ürünler de artık Bursa’da üretiliyor. Dağıtılan fidan ücretlerinin yüzde 50’sini Büyükşehir karşılıyor, kalan yüzde 50’sini ise 2 hasat döneminde çiftçimizden talep ediyoruz. 2023 yılı sonuna kadar her yıl en az 1,5 milyon adet fide ve fidan desteği sağlamayı hedefliyoruz. 2023 yılına kadar toplamda 5 milyonu aşkın fide ve fidanı üretime kazandırmış olacağız” dedi.
Ürünlerin yurt içi ve yurt dışında pazar bulabilmesi için tüm ulusal ve uluslararası fuarlarda tarım ürünlerini tanıttıklarını söyleyen Başkan Aktaş, özellikle Uzakdoğu pazarında ürünlerin büyük ilgi gördüğünü belirtti. İhracat noktasında Tarım AŞ öncülüğünde önemli mesafeler alındığını dile getiren Başkan Aktaş, “Kaliteli iş yapıldıktan sonra pazar bulamamak gibi derdimiz olmaz. 2019’da 278 milyon dolar olan tarım ihracatını, 2020’de pandemiye rağmen 350 milyon dolara çıkardık. 2023’te 1 milyar dolarlık tarım ihracatı Bursa olarak yakalayabiliriz. Almanya, Singapur ve Umman’a siyah incir, Hong Kong’a siyah incir, deveci armudu, kivi ve nar, Malezya’ya ise siyah incir, çilek, kestane, Trabzon hurması ve kivi sattık. Biz yeter ki kalitemizi ve ayrıcalığımızı ortaya koyalım. UİB, BTSO, Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü, Tarım İl Müdürlüğü, ihracatçılar ve üreticiler olmak üzere konunun tüm paydaşlarıyla koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Bu konuda çok heyecanlıyız” diye konuştu.
Karacabey ilçesinde aşırı yağışlar sonucu oluşan taşkınlar nedeniyle Yeşildere, Dağkadı ve Tophisar mahallelerinde çiftçilerin mağduriyet yaşadığını hatırlatan Başkan Aktaş, mağdur olan çiftçilere ekipman desteği sağlayacaklarını açıkladı. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ve HAGEL işbirliğinde temin edilen tarım makinelerini ihtiyaç duyulan bölgelere teslim edeceklerini söyleyen Başkan Aktaş, “Tüyü bitmemiş yetimin hakkıyla alınan bu ekipmanlar muhtarlara ve belediye başkanlarına emanettir. Hep beraber sahip çıkacağız. Bir gün 1 milyar dolarları yakalayınca hedefimize ulaşacağız. Başka hedeflere yol alacağız. Bursa otomotiv, tekstil, mobilya, makine, sanayi şehridir. Ama Bursa meyvecilik başta olmak üzere tarım şehridir. Bu sürdürmek için hepimize görevler düşüyor. Büyükşehir Belediyesi olarak verilebilecek tüm destekleri veriyoruz. Birilerinin dediği gibi bir şeylerin düştüğü yok. İhracat rakamları ortada. Biz çalışıp gayret edeceğiz. Doğru adımları atarsak ektiğimiz tohumlar bir gün meyvelerini verecek. Çocuklarımıza daha güzel Bursa, ekonomik anlamda daha müreffeh bir ülke bırakmak için vazifemizi yapacağız. Ekipmanlar alanlara hayırlı olsun” dedi.
İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin son yıllarda tarıma büyük ve önemli destekler sağladığını söyledi. Özellikle meyvecilik ve aromatik bitkiler konusunda marka olmaya doğru giden Bursa'da Büyükşehir Belediyesi’nin ciddi katkıları olduğunu belirten Hamit Aygül, “İlçelerde kaliteli hizmetlerin sunulması için önemli miktarda makine ve ekipman alındı. Çalışmalarda emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a ve ekibine teşekkür ediyorum. Bu tür çalışmaların artarak devam etmesini arzuluyoruz. Tarım sektörü ne verirseniz anında karşılığını veren bir sektördür. Çiftçilerimiz de vefalı insanlardır. Her yapılan hizmetin karşılığını rahatlıkla alabileceğimiz insanlardır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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