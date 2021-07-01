Spor tırmanışta Türkiye şampiyonu İnegöl’den

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Spor tırmanışta Türkiye şampiyonu İnegöl’den

İHA

Spor tırmanışta Türkiye şampiyonu İnegöl’den

Türkiye Dağcılık Federasyonu Lider Türkiye Şampiyonasında İnegöl rüzgarları esti. 12 sporcuyla şampiyonaya katılan İnegöl Belediye Spor Kulübü sporcuları, küçük erkekler kategorisinde rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonluğu ve Türkiye 2’nciliğini elde etti.
Türkiye Dağcılık Federasyonu Lider Türkiye Şampiyonası, 2627 Haziran tarihlerinde Samsun’da gerçekleştirildi. İnegöl Belediye Spor Kulübü, Spor Tırmanış takımı, 12 sporcuyla şampiyonada yerini aldı. Küçük erkekler kategorisinde Türkiye Şampiyonluğu ve 2’nciliğini elde eden İnegöl takımı, şampiyonaya damga vurdu.
Zorlu geçen yarışların şampiyonanın 26 Haziran’da yapılan ilk gün yarışlarında İnegöl Belediye Spor Kulübü sporcuları gösterdikleri üstün başarı ile dikkat çekti. Burada 7 sporcu ile İnegöl Belediyespor takımı finale kalmayı başardı. 27 Haziran Pazar günü düzenlenen final turunda ise Küçük Erkekler D kategorisinde Bilal Eltutan bir kez daha Türkiye Şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu. Küçük Erkekler D kategorisinde ise bir diğer İnegöl temsilcisi Furkan Köksal Türkiye 2’nciliğini elde ederek ikincilik heyecanını yaşadı. Bu sonuçlarla 2021 yılı Türkiye Şampiyonasında Boulder ve Lider tırmanışta 1’incilik ve 2’ncilik İnegöl Belediye Spor Kulübünün oldu.
Alınan başarılı sonuçlarla İnegöl Belediye Spor Kulübünden 6 sporcu milli takım aday kadrosuna dahil oldu. Ayrıca Şampiyonada finalde yarışan İnegöl Belediye Spor Kulübü spor tırmanış takımı sporcuları 4’üncü ve 5’inci olmayı başardı. Türkiye sıralamasında İnegöl’den şampiyonaya katılan 12 sporcu, rakipleri olan 90 sporcuyu geride bırakmayı başardı.
Elde edilen başarıya ilişkin bir açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Katıldıkları her yarışmadan madalyalarla dönen, bizlere Türkiye şampiyonluğu gururu yaşatan evlatlarımızı tebrik ediyorum. Branşı veya derecesi önemli olmaksızın amacımız, tüm öğrencilerimizi ve tüm gençleri sporun içerisinde tutmaktır. Yaptığımız bu yatırımların meyvesini almak da bizlere ayrı bir mutluluk veriyor. Bu neticeden dolayı da hem sporcularımızı hem de antrenörlerimiz Bülent Aktaş ile Yavuz Bayram’ı tebrik ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarımda makineleşmeye Büyükşehir desteği
YEREL HABERLER Tarımda makineleşmeye Büyükşehir desteği
Emin Adanur: "Sizi kimseye mahçup etmeyeceğim"
YEREL HABERLER Emin Adanur: "Sizi kimseye mahçup etmeyeceğim"
Teknoloji takımından Başkan Dündar’a ziyaret
YEREL HABERLER Teknoloji takımından Başkan Dündar’a ziyaret
Halatı kopan yük asansörü çakıldı: 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Halatı kopan yük asansörü çakıldı: 1 ağır yaralı
Bursa’da kaçak içki imalathanesine şok baskın Bursa’da 1 ton kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Bursa’da kaçak içki imalathanesine şok ...
Nilüfer’de Çamlıca projesi halka sunuldu
YEREL HABERLER Nilüfer’de Çamlıca projesi halka sunuldu
Nilüfer’de can dostlara yaşam suyu
YEREL HABERLER Nilüfer’de can dostlara yaşam suyu
Meteorolojiden Bursa'ya sıcaklık uyarısı Sıcaklık rekoru bekleniyor
YEREL HABERLER Meteorolojiden Bursa'ya sıcaklık uyarısı Sıcaklık ...
Gençlere teknoloji atölyesi hamlesi
YEREL HABERLER Gençlere teknoloji atölyesi hamlesi
Ucuz güneş gözlüklerine dikkat
YEREL HABERLER Ucuz güneş gözlüklerine dikkat
Bursa'da trafikte makas atan sürücüye meydan dayağı
YEREL HABERLER Bursa'da trafikte makas atan sürücüye meydan dayağı
Uludağ'da ayı ailesinin renkli görüntüleri...Köpeği böyle kovaladı Uludağ'da ayı ailesi çöp konteynerini kaptırmamak için büyük çaba sarf etti
YEREL HABERLER Uludağ'da ayı ailesinin renkli görüntüleri...Köpeği ...
Kaliteli bıçakları yanlış bileterek ziyan etmeyin Uzmanından Kurban Bayramı öncesi bıçak bileme uyarısı Çin malı bıçaklara Bursa, Sivas ve Sürmene yazısı yazarak satıyorlar
YEREL HABERLER Kaliteli bıçakları yanlış bileterek ziyan ...
(Özel) 1 litre atık yağ getirene 5 litre memba suyu hediye
YEREL HABERLER (Özel) 1 litre atık yağ getirene 5 litre memba suyu ...
Meyve bahçesine zorunlu iniş yapıp, kırım geçiren uçağın enkazı kaldırıldı
YEREL HABERLER Meyve bahçesine zorunlu iniş yapıp, kırım geçiren ...
Seyir halindeki traktör üzerinden düşen kadın ağır yaralandı
YEREL HABERLER Seyir halindeki traktör üzerinden düşen kadın ağır ...
Bursa’da meyve bahçesine mecburi iniş yapan uçağın enkazı kaldırıldı
YEREL HABERLER Bursa’da meyve bahçesine mecburi iniş yapan uçağın ...
Zirvede büyük maraton başlıyor
YEREL HABERLER Zirvede büyük maraton başlıyor
MHP’li başkanlar Yenişehir’de toplandı
YEREL HABERLER MHP’li başkanlar Yenişehir’de toplandı
Kadına bıçaklı şiddeti DHA muhabirleri önledi (2)
YEREL HABERLER Kadına bıçaklı şiddeti DHA muhabirleri önledi (2)
Mudanya Zeytin Kooperatifinde mâlî kurul yapıldı
YEREL HABERLER Mudanya Zeytin Kooperatifinde mâlî kurul yapıldı
Yüksekokulda e-mezuniyet töreni
YEREL HABERLER Yüksekokulda e-mezuniyet töreni
Osmangazi’de bisiklet heyecanı başlıyor Pedallar zirve için dönecek
YEREL HABERLER Osmangazi’de bisiklet heyecanı başlıyor Pedallar ...
Bursaspor Yönetim Kurulu, Emniyet Müdürü’ne ziyarette bulundu
YEREL HABERLER Bursaspor Yönetim Kurulu, Emniyet Müdürü’ne ziyarette ...