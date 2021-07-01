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'Bir Bilenle Bilge Nesil' kitap okuma yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu

İHA

'Bir Bilenle Bilge Nesil' kitap okuma yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu

EğitimBirSen Bursa 1 Nolu Şubenin proje ortağı olduğu, Genç MemurSen Bursa Temsilciliğinin yürüttüğü ‘Bir Bilenle Bilge Nesil’ ödüllü kitap okuma yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi.
Yıldırım Barış Manço Kültür Merkezinde gerçekleştirilen ödül törenine, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan vekili Süleyman Çelik, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Eğitim Bir Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, Genç MemurSen İl Temsilcisi Maksut Ali Atamer, danışman öğretmenler, dereceye giren öğrenciler ve veliler katıldı. Eğitim Bir Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, "Bir Bilenle Bilge Nesil Projemizde ortaöğretim çağındaki öğrencilerimizi birbirinden değerli eserler ile buluşturarak medeniyet değerlerimizi ve mirasımızı sahiplenecek öncü nesiller yetiştirilmesini hedefliyoruz. Bu proje benimsemiş olduğumuz mücadele kültürünün bir tezahürüdür. Biz, tek yönlü sadece ücret sendikacılığı yapmayı doğru bulmuyor, çok yönlü bir sendikacılık yapmaya çalışıyoruz. Bu projelerde olduğu gibi Kültürel sendikacılık yönümüzü de etkin olarak gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum” dedi.
Okuma alışkanlığının olumlu yönde birçok etkisi olduğunu vurgulayan Acar, “Günümüz iletişim toplumunda kendini ifade eden kişilerin başarılı olduğunu vurgulamak gerekir. Okumanın sonucu olarak çocukta anlama ve anlamlandırma, farkındalık gibi birçok zekâ fonksiyonu olumlu yönde gelişmektedir. Dereceye giren öğrencilerimiz başta olmak üzere tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, emeği geçen tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuşğu.
Genç MemurSen İl Temsilcimiz Maksut Ali Atamer de projenin önemine ve okuma alışkanlığının olumlu faydalarına yönelik yaptığı konuşmada, “Öğrencilerimiz için çok önemli kazanımları olan bu kitap okuma projemizi her yıl sürdüreceğiz inşallah” dedi.
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ise, "Belediye olarak okumayı ve öğrencilerin geleceği için çalışmalar yapmayı önemsiyoruz. Bunun için bir çok projeye imza attık. Böyle projelerin de desteklenmesinde elimizden geleni yapıyoruz. Öğrenciler ve çocuklar bizlerin geleceğidir" diye konuştu.
Okunan dört kitap için ayrı ayrı dereceye giren öğrencilerin isimleri açıklanarak ödülleri takdim edildi. Birincilere telefon, ikincilere tablet, üçüncülere ise kulaklık verildi.
Dereceye giren öğrencilerin şu şekilde sıralandı:
"Yaren Eser Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi Malcolm X Kitabı, Öznur Bölükçü Turan Tayan Anadolu Lisesi İçimde AVM var kitabı, Zeliha Acar Zübeyde Hanım MTAL İslam Deklerasyonu kitabı, Zehra Şentürk Şehit Fevzi Başaran A.İ.H.L Merhamet isimli kitabı ile ilk birinci oldu. Şevval Şen Halil İnalcım Sosyal B.L. Malcolm x kitabı, Yasemin Kaya Hürriyet Anadolu Lisesi Merhamet isimli kitabı, Nur Köktürk Turan Tayan Anadolu Lisesi İslam Deklerasyonu kitabı, Dilara Birinci BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal B.L. İçimde AVM var kitabı ile ikinci oldu. Azra Akatürk Şahinler Anadolu Lisesi Malcolm X Kitabı, Rüveyda Bilir Bursa Anadolu Lisesi İçimde AVM var kitabı, Rojhab Basha İMKB Fen Lisesi İslam Deklerasyonu kitabı, Zeynep Eda Poyraz Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi Merhamet İsimli kitabı ile üçüncü oldu."

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