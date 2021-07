Semih Ural Fotoğraf Yarışması (SUFY) sonuçlandı

Bursa'nın Kestel ilçesinde elîm bir kazada hayata ve sevdiklerine veda eden reklam fotoğrafçısı Semih Ural’ın adına düzenlenen “Anadolu Lezzetleri” konulu fotoğraf yarışması sonuçlandı. 33 yarışmacın 120 kare fotoğrafla katıldığı yarışmada jüri, Mehmet Aslan’ın fotoğrafını birinci seçti.

Özellikle son yıllarda gastronomi alanında yayınlanan çok sayıda kitabı fotoğraflayan Semih Ural 12 Mart 2021'de Bursa’nın Kestel ilçesinde meydana gelen tır kazasında, 57 yaşında doğum gününden bir gün önce hayatını kaybetti. Semih Ural Fotoğraf Yarışması (SUFY) olarak adlandırılan bu yarışma, temel olarak, Semih Ural’ın özellikle meslek hayatının son yıllarda yoğun biçimde emek verdiği gastronomi fotoğrafçılığı alanında “Anadolu Lezzetleri” özelinde bir arşiv oluşturmayı ve Anadolu’nun zengin mutfağını veya bu mutfağı besleyen, topraklarımıza has doğal ürünleri içerik alan eserlerle ülkemizin tanıtımına katkıda bulunmayı hedefledi. Yarışmanın hedef kitlesinde, liselerin ve üniversitelerin ilgili bölümlerinde lisans, yüksek lisans veya doktora çalışması yapmakta olan ve fotoğraf sanatını meslek olarak icra etmeyi hedefleyen tüm öğrenciler bulunuyordu.

33 yarışmacın 120 kare fotoğrafla katıldığı Semih Ural Fotoğraf Yarışması’nın (SUFY) kazananları jüri heyetinin 21 Haziran 2021 Pazartesi günü tam kadro olarak elektronik ortamda yaptığı toplantı ile belli oldu. Yarışma ödülüne hak kazanan ilk üç kare fotoğrafın yanında on bir kare fotoğraf da mansiyon ile ödüllendirdi. Yanı sıra bu on dört eser www.sufy.net internet sitesinde sergilenme hakkı kazandı. Yarışmanın birincisi Mehmet Aslan olarak açıklarken, ikincisi Meriç Aktar, üçüncüsü ise Ebubekir Bürçün oldu.

