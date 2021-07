Mezzaluna eşsiz İtalyan lezzetleriyle Bursa'da

El yapımı İtalyan lezzetlerini yıllardır İstanbul, Ankara ve Bodrum’da misafirleri ile buluşturan Mezzaluna, şimdi Balat’ta, Ergin Concept Yaşam Sokağı’nda hizmet vermeye başladı.

New York Times’ın en önemli yemek eleştirmenlerinden Bryan Miller tarafından övgüler alan Mezzaluna, gerçek İtalyan lezzetleri ile şimdi Bursa’da misafirlerini ağırlamaya başlıyor. Executive Şef Carmine Antonio Lombardi ve ekibi tarafından hazırlanan lezzetler sunan Mezzaluna, İstanbul’da Acarkent ve İstinye Park, Ankara’da Bilkent ve Kavaklıdere, Bodrum’da Yalıkavak Marina’da hizmet verirken, en yeni şubesi ile Balat’ta, Ergin Concept Yaşam Sokağı’nda yerini alıyor.

Milanolu iş adamı Aldo Bozzi ve Floransalı ünlü mimar Roberto Magris tarafından 1984 yılında New York’ta kurulan İtalyan restoranı Mezzaluna, Amerika’nın dışında ilk olarak 1995 senesinde İstanbul Nişantaşı’nda açıldı. İtalyan lezzetlerini Türk insanı ile tanıştıran ve İtalyanca “yarım ay” anlamına gelen Mezzaluna, gustosunu önemseyenlere İtalyan mutfağına has lezzetleri, kaliteden ödün vermeyen anlayışıyla birlikte sunuyor.

Misafirlerine günün her saati keyifli ve gustolu bir yeme içme deneyimi sunan Mezzaluna’da iştah açıcı olarak İtalyan mutfağının vazgeçilmez tatlarından antipasti tabakları ile başlayıp devamında odun fırınında gerçek ateşte pişirilen pizza çeşitleri, İtalyan lezzet tutkunlarının vazgeçilmezi makarnalar veya ızgara seçenekleri arasında tercih yapabilirsiniz.

El yapımı gerçek İtalyan lezzetlerini şimdi Balat’ta, Ergin Concept Yaşam Sokağı’nda lezzet tutkunlarıyla buluşturacak olan Mezzaluna’nın menüsünde, “Pesto sos gezdirilmiş ızgara sebze ile sunulan taze ev yapımı burrata / Burrata con verdure grigliate al pesto” burrata severlerin beğenisini kazanıyor. Aynı zamanda “Izgara sebzeler, kurutulmuş domates, yeşil zeytin ve mozzarella peynirli mevsim yeşillikleri / Calabrese” de salatalar arasında ön plana çıkıyor.

Mezzaluna’nın menüsünde “Mascarpone peyniri, kakao, espresso, brendi ve savoyerli klasik tiramisu/ Tiramisu” ve “Orman meyveli crema brulee /Crema gratinata con frutti di bosco” gibi bir çok tatlı seçeneği de yer alıyor. Gerçek İtalyan lezzetlerinin en çok tercih edilen adreslerinden biri olan Mezzaluna, mevsimsel olarak yenilenen menüsünün yanı sıra, dönemsel olarak hazırlanan şefin spesiyalleri ile de misafirlerini Balat, Ergin Concept Yaşam Sokağı’ndaki şık, sıcak ve rahat atmosferinde ağırlamaya hazırlanıyor.

