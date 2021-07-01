Bursaspor'da Cüneyt Köz ve Vefa Temel açıklamalarda bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursaspor'da Cüneyt Köz ve Vefa Temel açıklamalarda bulundu

DHA

Bursaspor'da Cüneyt Köz ve Vefa Temel açıklamalarda bulundu


Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - Yeni sezon hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri´nde sürdüren Bursaspor´da, Cüneyt Köz ve Vefa Temel açıklamalarda bulundu.
Tempolarını günden güne artırarak, Afyon kampına daha hazır bir şekilde gitmek istediklerini kaydeden deneyimli savunmacı Cüneyt Köz, güzel bir kamp döneminin ardından sezona da iyi başlama arzusunda olduklarını söyledi.
"SÜPER LİG'E DÖNECEĞİMİZE İNANIYORUZ"
Geçtiğimiz sezondan kalan birlik ve beraberliğin, bu sezon da devam ettiğini dile getiren 28 yaşındaki oyuncu, "Hocamızla, yeni yönetim ile beraber daha güzel bir hava yakaladık. Herkes mutlu, herkes huzurlu. İyi de çalıştığımızı düşünüyorum. Böyle de devam edecek, günden güne gücümüzü, kondisyonumuzu artırarak daha iyi hazırlanacağımızı düşünüyorum. Bursaspor´un bu sene için tek bir hedefi var, tekrardan ait olduğu lige dönebilmek. Geçen sene kılpayı kaçırdığımızı düşünüyorum, bu sene daha tecrübeliyiz. Daha güçlü ve istekli olacağız. Hatalarımızdan ders çıkarıp, daha iyi hazırlanıp, Süper Lig´e döneceğimize inanıyoruz" dedi.
"EN BÜYÜK TRANSFERİMİZ TARAFTARIMIZ OLACAKTI"
Taraftara da değinen Köz, "Geçen sene devre arasında, tribünler açılsaydı en büyük transferimiz taraftarımız olacaktı. Taraftarımızı tribünde görmek bizim için ekstra güç ve motivasyon, karşı takım için de ekstra bir korku. Onları yeniden, en kısa zamanda yanımızda görmek isteriz" diye konuştu.
"BATALLA'NIN BİZİMLE OLMASI GÜZEL BİR DUYGU"
Takımın teknik heyetine dahil olan Pablo Martin Batalla´ya da parantez açan Köz, "Pablo Martin Batalla gibi bir efsanenin şu an bizimle beraber olması hepimiz için güzel bir duygu. Hepimize samimi bir şekilde yardımcı oluyor, antrenmanlara da katılıyor. Kondisyonu da çok iyi, Mustafa hoca ile konuşmak lazım son 15 dakika için. Kendisi Bursaspor´un efsanesi, onu yanımızda görmek bizim için bir gurur" ifadelerini kullandı.
"HEDEFİM DAHA FAZLA OYNAMAK"
Bursaspor´un 18 yaşındaki genç oyuncusu Vefa Temel ise, geçtiğimiz sezon 6 aylık süren uzun bir sakatlık yaşadığını, bu sezon yeni bir sayfa açtığını söyledi.
Temel, "Geçtiğimiz sezon 6 ay boyunca uzun bir sakatlık yaşadım. İlk maçımı bu süre sonrasında Eskişehirspor´a karşı oynadım. Ciddi bir sakatlıktı ama bunu atlatmam lazım. Bu sezon yeni bir sayfa açıyorum. İnşallah sakatlıksız bir sezon geçiririm. Hedefim daha fazla oynamak. Çok maç yapmak istiyorum. İdmanlar iyi geçiyor, herkes istekli. Hedefimiz büyük, çok çalışmamız lazım. Dün küçük bir arka adalemde sıkıntı yaşadım ama çoktandır idman yapmadığım için ondan oldu, çok önemli bir şey değil. İyi çalışıyoruz, böyle devam edecek. Nasıl bir Vefa izleteceğimi ben de merak ediyorum. Hepimiz göreceğiz" dedi.
"BATALLA BİZİMLE İDMANA ÇIKIYOR, BAŞKA NE İSTEYEBİLİRİZ Kİ"
Taraftarlar tarafından oyun tarzı Batalla´ya benzetilen oyuncu, bu konuya dair ise, "Pablo Martin Batalla bizimle idmana çıkıyor, daha başka ne isteyebiliriz ki. Benim adıma çok mutluluk verici, burada olması çok büyük önem taşıyor. Herkes ondan çok şey öğreniyor, o da birçok şey öğretiyor. Herkes mutlu. Batalla´dan her şeyi öğrenmek istiyorum" görüşlerini paylaştı.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Bursaspor, günün tek çalışmasını gerçekleştirdi. Teknik direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, kuvvet ve core çalışmalarıyla devam etti. Bursaspor, son bölümde ayak tenisi maçları yaparak antrenmanı tamamladı.
Sakatlıkları süren futbolcular İsmail Çokçalış, Hasan Basri Ünal ve Tuğbey Akgün'ün tedavilerine devam edilirken, hafif sakatlıkları olan Vefa Temel ve Çağatay Yılmaz salonda çalıştı. Gribal enfeksiyon geçiren Ramazan Keskin ise çalışmada yer almadı.
Bursaspor yarın sabah saatlerinde basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2021-07-01 12:12:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Tosuncuk'un avukatı: Müvekkilim hür iradesiyle teslim oldu, açıklamayı kendisi yapacak
YEREL HABERLER 'Tosuncuk'un avukatı: Müvekkilim hür iradesiyle ...
Şizofren, akıllıymış gibi kredi çekti, bakın sonra neler oldu? Akıl hastasına kredi çektirdiler, şoku yaşadılar Akıl hastasının kredi oyunu Yargıtay’a takıldı
YEREL HABERLER Şizofren, akıllıymış gibi kredi çekti, bakın sonra ...
Konsolostan seçim ziyareti
YEREL HABERLER Konsolostan seçim ziyareti
Mezzaluna eşsiz İtalyan lezzetleriyle Bursa'da
YEREL HABERLER Mezzaluna eşsiz İtalyan lezzetleriyle Bursa'da
Semih Ural Fotoğraf Yarışması (SUFY) sonuçlandı
YEREL HABERLER Semih Ural Fotoğraf Yarışması (SUFY) sonuçlandı
Cüneyt Köz: “En büyük transferimiz taraftarımız olacak”
YEREL HABERLER Cüneyt Köz: “En büyük transferimiz taraftarımız ...
Başkan okulu boyadı, çocuklarla seksek oynadı
YEREL HABERLER Başkan okulu boyadı, çocuklarla seksek oynadı
Vefa Temel: “Yeni bir sayfa açıyorum”
YEREL HABERLER Vefa Temel: “Yeni bir sayfa açıyorum”
'Bir Bilenle Bilge Nesil' kitap okuma yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu
YEREL HABERLER 'Bir Bilenle Bilge Nesil' kitap okuma yarışmasının ...
Nilüfer’de müzik dolu gece
YEREL HABERLER Nilüfer’de müzik dolu gece
BUÜ'de çevre mühendisliğinde sürpriz mezuniyet
YEREL HABERLER BUÜ'de çevre mühendisliğinde sürpriz mezuniyet
Spor tırmanışta Türkiye şampiyonu İnegöl’den
YEREL HABERLER Spor tırmanışta Türkiye şampiyonu İnegöl’den
Tarımda makineleşmeye Büyükşehir desteği
YEREL HABERLER Tarımda makineleşmeye Büyükşehir desteği
Emin Adanur: "Sizi kimseye mahçup etmeyeceğim"
YEREL HABERLER Emin Adanur: "Sizi kimseye mahçup etmeyeceğim"
Teknoloji takımından Başkan Dündar’a ziyaret
YEREL HABERLER Teknoloji takımından Başkan Dündar’a ziyaret
Halatı kopan yük asansörü çakıldı: 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Halatı kopan yük asansörü çakıldı: 1 ağır yaralı
Bursa’da kaçak içki imalathanesine şok baskın Bursa’da 1 ton kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Bursa’da kaçak içki imalathanesine şok ...
Nilüfer’de Çamlıca projesi halka sunuldu
YEREL HABERLER Nilüfer’de Çamlıca projesi halka sunuldu
Nilüfer’de can dostlara yaşam suyu
YEREL HABERLER Nilüfer’de can dostlara yaşam suyu
Meteorolojiden Bursa'ya sıcaklık uyarısı Sıcaklık rekoru bekleniyor
YEREL HABERLER Meteorolojiden Bursa'ya sıcaklık uyarısı Sıcaklık ...
Gençlere teknoloji atölyesi hamlesi
YEREL HABERLER Gençlere teknoloji atölyesi hamlesi
Ucuz güneş gözlüklerine dikkat
YEREL HABERLER Ucuz güneş gözlüklerine dikkat
Bursa'da trafikte makas atan sürücüye meydan dayağı
YEREL HABERLER Bursa'da trafikte makas atan sürücüye meydan dayağı
Uludağ'da ayı ailesinin renkli görüntüleri...Köpeği böyle kovaladı Uludağ'da ayı ailesi çöp konteynerini kaptırmamak için büyük çaba sarf etti
YEREL HABERLER Uludağ'da ayı ailesinin renkli görüntüleri...Köpeği ...