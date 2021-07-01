Pet şişe ve bidonlarda 1 ton sahte içki ele geçirildi

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Derya EVREN/BURSA, (DHA)BURSA´da polis ekiplerince bir eve düzenlenen baskında 1 ton sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmayla sahte içki sattığı belirlenen M.K. takibe alındı. Dün, şüphelinin Osmangazi ilçesindeki evine operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramalarda, pet su şişeleri ve bidonlarda 1 ton sahte içki ele geçirdi. Gözaltına alınan M.K. hakkında adli işlem başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN

2021-07-01 12:25:08



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