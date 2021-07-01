TR-PAL paletler ekonomik fiyatlı ve yüksek kaliteli

PALDER Saymanı Nurettin Kağnıcı, TSEK 590 standartlarına uygun olarak lisanslanan TRPAL paletlerindünya standartlarında üretildiğini söyledi. Kağnıcı, yüzde 100 yerli ve millî olan TRPAL paletleri kullananların daha ekonomik fiyatlar ile dünya standartlarında ürüne sahip olduklarını bu sayede ülkenin kaynaklarının ülke içinde kalmasına katkı sunduklarının da altını çizdi.

Tüm Ahşap Palet ve Malzeme Üreticileri Derneği (PALDER) üyesi firmalar tarafından üretilen ahşap paletlere ilgi her geçen gün artıyor. Dernek Saymanı Nurettin Kağnıcı, yaptığı yazılı açıklama ile ahşap palet kullanan firmalara çağrıda bulundu. Kağnıcı,“TSEK 590 standartlarına uygun olarak lisanslanan TRPAL ahşap paletlerimiz, ISPM 15 Isıl İşlem standartlarına sahip olduğu için uluslararası dolaşım hakkına sahiptir. Türkiye’de lisanslanan ahşap paletlerimiz tamamen yerli ve milli olduğu için ülkemizin kaynakları dışarı çıkmamaktadır. Bu sebeple, ahşap palet ihtiyacı olanların PALDER üyesi firmalar tarafından üretilen TRPal paletleri kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Ürünlerimiz yerli ve millî olduğu için muâdillerine göre daha ekonomik fiyatlar ile satışa sunulmaktadır” dedi.

Dünya standartlarında yerli ve millî ahşap palet

Lojistik sistemi içerisinde çok önemli bir yere sahip olan ahşap paletlerin ürünlerin taşıma ve depolamalarını kolaylaştırmak maksadıyla kullanıldığını ifade eden Nurettin Kağnıcı, ahşap paletlerin tüm dünyada geçerli standartları olduğuna vurgu yaptı. Kağnıcı, bunlardan en önemlisinin ‘ISPM15’ olarak adlandırılan ‘Isıl İşlem’ standardı olduğuna belirterek şu bilgileri verdi:

“Ahşap paletlerin ölçüleri, kullanılan ağaç cinsi, nem oranı ve kullanılan çivilerin de dünya çapında standartları var. Başta AB ülkeleri olmak üzere pek çok ülkede ahşap paletler bu standartlarda üretiliyor. Maalesef bugüne kadar ülkemizde bu standartlardaki üretimler sadece yabancı organizasyonlarca yapılıyordu. Biz yerli ve milli bir marka ortaya çıkarmak ve için yola çıktık. TSE bize inandı ve ülkemiz adına çok önemli işi birlikte başardık. PALDER olarak, TRPAL ile bu konuda ilk ve en önemli adımı attık. Nihayet bütün dünyada geçerli standartları olan yüzde yüz yerli ve milli TRPAL, lisanslı üreticilerimiz tarafından imâl edilmeye başladı. Ürünlerimizi ihtiyaca göre 6 farklı ölçüde üretilmektedir. Ayrıntı bilgi almak isteyenler www.palder.org sitemizi ziyaret edebilirler.”

Fiyat avantajı veyüksek kalite bir arada

Rekabetin arttığı günümüzde, lojistik maliyetlerinin üretici firmalar için giderek daha önemli olmaya başladığına dikkat çeken Nurettin Kağnıcı, lojistik mâliyetler içerisinde ahşap paletlerin de önde gelen maliyet kalemlerini oluşturduğunu söyledi. Kağnıcı, taşımacılık ve depolama faaliyetlerinin güvenilir ama aynı zamanda ekonomik şartlarda gerçekleştirilmesinin ağaç fiyatlarını aşırı yükseldiği son aylarda daha önemli hâle geldiğini belirterek,“Ürün sevkıyatı ve depolamasında kullanılan ahşap paletler, modern lojistik yönetiminin malzeme sevkıyatındaki vazgeçilmez gereçleridir. Son üç ayda 2 kattan fazla yükselen ağaç fiyatları ile kalitenin yanında ekonomik fiyat da öne çıktı. İşte TRPAL yerli ve millî bir ürün olarak müşterilerimize bu avantajı da sağlıyor” dedi.

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