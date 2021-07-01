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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yıldırım’da yerinde yönetim

İHA

Yıldırım’da yerinde yönetim

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, mahalle mahalle gezerek vatandaşla buluşuyor.
Geçtiğimiz haftalarda Millet, Ulus, Vakıf, Karamazak mahallelerini ve Teyyareci Mehmet Ali Caddesi’ni ziyaret eden Başkan Oktay Yılmaz, muhtarlarla birlikte sokak sokak inceleme yaparak mahallelerin eksikleri hakkında bilgi aldı. Devam eden projeleri de yerinde inceleyen Yılmaz, “İlçemizi hemşehrilerimizle birlikte yönetiyoruz. Mahallelerimizi tek tek gezerek vatandaşlarımızı dinliyor ve çalışmalarımızı bu görüşmelerin ışığında yapıyoruz” dedi.
Mahallelerin meselelerine yönelik hızlı çözümler üretmeye çalıştıklarının altını çizen Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “İlçemizin dört bir yanına en iyi hizmeti götürmenin gayreti içerisindeyiz. Bu kapsamda kentimizde hayata geçireceğimiz projeleri yerinde tespit etmenin yanı sıra Yıldırım’ın geleceğini şekillendirme yolunda vatandaşlarımızın talep ve önerilerini önemsiyor ve bunu göz önünde bulundurarak projeler uyguluyoruz” sözlerini aktardı.
Yapılan ziyaretlerin oldukça verimli geçtiğini vurgulayan Yılmaz, “Hemşehrilerimizin fikirlerini almak ve görüş alışverişinde bulunmak için yaptığımız bu ziyaretler son derece verimli geçiyor. Yaptığımız her istişâre hem projelerimizi zenginleştiriyor, hem de ilçemizin önceliklerini belirlemede bizlere yardımcı oluyor. Mahallelerimizi gezmeye, vatandaşlarımızla buluşmaya ve Yıldırım’ı sahadan yönetmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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