Nilüfer’de su kesintisi

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Bursa’nın Nilüfer ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, Nilüfer İlçesi Büyükbalıklı Mahallesi ve civarında 03.07.2021 23.07.2021 tarihleri arasında 10:0018: 00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.

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