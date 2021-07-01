Mudanya’da Kabotaj Bayramı kutlandı

Kabotaj Kanunu’nun 95’inci yıl dönümü Mudanya’da kutlandı.

Mudanya Liman Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başlayan bayram kutlamaları, belediye önünde devam etti. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ve protokol mensupları, denize çelenk bıraktı. Kutlamalar, Deniz Polisi, Sahil Güvenlik ve Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerinin su üzerindeki gösterileri ile son buldu.

Başkan Hayri Türkyılmaz, bir devletin bağımsızlığının en önemli göstergelerinden birinin kabotaj hakkı olduğuna vurgu yaparken, “’Denizciliği Türk’ün büyük millî ülküsü olarak benimsemeliyiz’ diyen Atatürk’ün çizdiği rotada inançla ilerliyoruz. Denizciliğe ve denize gönül vermiş herkesin Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlu olsun” dedi.

Kutlamaların ardından deniz şehitleri için lokma dağıtıldı.

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