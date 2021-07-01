Bursa'da 2 motosiklet hırsızlığına 2 tutuklama

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Osman SAK/ORHANELİ (Bursa), (DHA)BURSA'nın Orhaneli ilçesinde, 2 motosikletin çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan Tahsin Diken ve Mehmet Bayram, mahkemece tutuklandı.

Orhaneli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi Şehit Ayvaz Gür Sokak'ta 2 motosikletin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucu 2 hırsızlık şüphelisinin, Tahsin Diken ve Mehmet Bayram olduğu belirlendi. Diken ile Bayram, evlerine düzenlenen baskınla yakalanıp, gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tahsin Diken ve Mehmet Bayram, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhaneli Osman SAK

2021-07-01 17:20:15



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