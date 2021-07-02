Bursaspor, Kartal Tibet için başsağlığı mesajı yayımladı

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Türk sinemasının önemli isimlerinden Kartal Tibet’in vefatı sonrası Bursaspor bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Bursaspor Kulübü’nden Kartal Tibet için yayımlanan mesajda şu ifadeler yer aldı;

“Türk sinemasının en klas oyuncularından, yönetmen ve senarist Kartal Tibet'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Büyük ustaya Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Türk sinemasına baş sağlığı diliyoruz.”

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