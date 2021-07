Caz Tatili’nde muhteşem gece

Türkiye’nin ve dünyanın sayılı vurmalı çalgı ustalarından Okay Temiz, Oriental Wind adını verdiği ekibiyle sahne aldığı konserde izleyenlere muhteşem anlar yaşattı. Gecede sahne alan Su İdil de performansıyla beğeni topladı.

Nilüfer 6. Caz Tatili tüm hızıyla devam ediyor. Balat Atatürk Ormanı’nda cazın usta isimlerinin konuk olduğu konser organizasyonlarına bu kez, Su İdil ve usta sanatçı Okay Temiz konuk oldu. Caz müziğinde genç yaşlardan itibaren büyük başarılar elde etmiş olan Su İdil’in konseriyle başlayan gece, Okay Temiz’in müzik ziyafetiyle devam etti. Yurtdışında önemli organizasyonlarda Türkiye’yi temsil eden ve geçen yıl “Anlat Bana” adlı albümünü çıkaran Su İdil, bir saatlik konserinde Nilüferli müzikseverlerin büyük beğenisini topladı.

Su İdil’in ardından sahneye çıkan Okay Temiz ise, tam anlamıyla sanatını konuşturdu. 1960’lı yıllardan buyana yaptığı projelerle doğu müziğini caz ile harmanlayan ve uzun yıllar yurtdışında yaşadıktan sonra 1998 yılında yurda dönerek Oriental Wind topluluğunu kuran Okay Temiz, yapılan konserde izleyenlere keyifli bir gece yaşattı. Saksafon, zurna, klarnet, bass, kanun, klavye, davul gibi enstrümanları farklı kültürlerin çalgılarıyla bütünleştiren Okay Temiz, muhteşem bir konsere imza attı. İzleyenlerin zaman zaman dans ederek eşlik ettiği konser, coşkulu ve keyifli görüntülere sahne oldu.

Nilüfer Belediyesi Caz Tatili kapsamında yapılan yan etkinlikler de devam ediyor. Son olarak Konak Kültürevi’nde “Ableton Live 11” adlı atölye düzenlendi. Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Can Özer, müzik tutkunlarıyla buluşarak deneyimlerini paylaştı. Bursa Müzik İnsanları Derneği üyelerinin de katıldığı atölyede Özer, müzik dünyasının en dinamik DAW yazılımı olan Ableton Live’ın son sürümü olan 11’i tanıttı. Temel kuramlar hakkında bilgi veren Mehmet Can Özer, yeni efekt ve teknik olanakları üzerine de paylaşımda bulundu.

