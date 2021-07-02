Mudanya Lezzet Şenliği’nde coşkulu açılış

Mudanya Belediyesi, ilçenin değerlerini düzenlediği festival ve şenliklerle yaşatmayı sürdürüyor.

Bağbozumu, zeytin ve İncir şenliklerini geleneksel hâle getiren Mudanya Belediyesi’nin kentin mutfak kültürünü tanıtmak için sürdürdüğü Lezzet Şenliği, kortej yürüyüşüyle başladı.Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayan yürüyüş, Mudanya Bandosu eşliğinde Mütareke Meydanı’na kadar sürdü. Şenlik çerçevesinde 100 stant kuruldu. Şenlikte mutfak kültürünün bir parçası olan Girit yemekleri, zeytin yağlılar, kadınların el emeği ürünleri beğeniye sunulurken, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, stantları tek tek gezerek sertifika verdi.

Lezzet Şenliği’nin ilk gününde sevilen sanatçı Mehtap Meral, Mudanyalılara uzun bir aradan sonra keyifli bir gece yaşattı. Konserin sonunda Mehtap Meral’e teşekkür eden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Uzun bir aradan sonra yine Mudanya’mızın kalbi Mütareke Meydanı’nda en güzel şarkıları hep bir ağızdan söyledik. Kültür ve sanatın şehri Mudanya’da her şey çok güzel. Burada bulunan her stant Mudanya’nın birlikteliğinin, farklılığının ve güzelliğinin bir örneği. Katılan bütün Mudanyalılara teşekkür ediyorum” dedi.

2 Temmuz Cuma günü 21.00’de Grup Kucaklaşma, 3 Temmuz Cumartesi günü 21.00’de Esra İçöz, 4 Temmuz 21.00’de Bahtiyar Özdemir Mütareke Meydanı’nda sevenleriyle buluşacak. “En Lezzetli Tatlı ve En İyi Zeytinyağlı Yemek” yarışmalarının da yapılacağı şenlik, illüzyon gösterileriyle renklenecek.

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