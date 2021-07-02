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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Havalar ısındı, klimaya dikkat

İHA

Havalar ısındı, klimaya dikkat

Özel Hayat Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşen Yıldız Demirci, yaz aylarında serinlemek için başvurduğumuz klimaların doğru kullanılmadığı takdirde zararlı olduğuna dikkat çekti.
Sıcaklar kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Her birimiz evlerimizde, arabalarımızda ve iş yerlerimizde serinlemek için klimaya başvuruyoruz. Ancak klimaların dikkatli ve uygun şekilde kullanılmaması veya düzenli bakımının yapılmaması sebebiyle insan sağlığına zararlı etkileri ortaya çıkabiliyor.
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşen Yıldız Demirci, “Yaz ayları klimaların en sık kullanıldığı mevsimdir. Klimayı çok düşük ısıda kullanmak, vücut direncini düşürerek fırsatçı mikroorganizmaların hastalığa yol açmasına sebebiyet verir. Kişilerde kas ağrıları, kas tutulmaları ve direk soğuğa maruz kalma ile yüz felci görülebilmektedir” ifadelerini kullandı.
Düzenli bakımı yapılmayan klimaların da çeşitli sağlık sorunlarına yol açtığını ifade eden Uzm. Dr. Ayşen Yıldız Demirci, “Bakımı düzenli yapılmamış klimaların filtrelerinde biriken mikroplar ve tozlar havaya karışarak virüslerin neden olduğu üst ve alt solunum yolu enfeksiyonlarına, bakterilerin neden olduğu zatürreye (legionellapnömonisi), alerjiye, şiddetli kuru öksürüğe ve astımı olanlarda ataklara sebep olabilmektedir. Bilhassa çocuklar, yaşlılar, vücut direnci düşük olanlar, sigara içenler ve kronik akciğer rahatsızlığı olanlar çok daha fazla klimadan etkilenebilmektedirler. Lejyoner hastalığı (legionellapnömonisi) diye bilinen rahatsızlık temizliği yapılmamış klimalarda yerleşen bir bakterinin neden olduğu zatürredir. Bakteriye maruz kalan kişilerde halsizlik, kırgınlık, yaygın kas ve baş ağrısı, ateş ve kuru öksürük görülebilmektedir. Ancak uygun antibiyotik tedavisi ile hastalık tedavi edilmektedir” dedi.
Nasıl korunabiliriz?
Tüm bu rahatsızlıklardan korunmak için yapılması gerekenlerden de bahseden Uzm. Dr. Ayşen Yıldız Demirci, sözlerini şöyle noktaladı: “Klimaların yıllık bakımlarının düzenli yapılması filtrelerinin değiştirilmesi, bakteri filtresi kullanılması, ortamın çok soğutulmaması, uygun ısı aralığında kullanmaya özen gösterilmesi, klimanın verdiği havaya direkt olarak maruz kalmaktan kaçınılması gerekmektedir. Klima maruziyetine bağlı öksürük, hâlsizlik, ateş gibi şikâyetleri olan hastaların mutlaka bir göğüs hastalıkları uzmanına başvurup kontrolden geçmeleri hastalığın ilerlemesi adına çok önemlidir.”

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