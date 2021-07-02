Site bahçesindeki kedi evlerini yıkan şahıs, hayvanseverlere tepki gösterdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Site bahçesindeki kedi evlerini yıkan şahıs, hayvanseverlere tepki gösterdi

İHA

Site bahçesindeki kedi evlerini yıkan şahıs, hayvanseverlere tepki gösterdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir sitede kedi evlerini yıkan şahsın hayvanseverlere tepkisi amatör kameraya yansıdı.
Sitede ikamet eden hayvanseverler Ayşe Bayram ve kızı Merve Bayram, site bahçesinde kendi elleriyle yaptıkları kedi evlerinin yıkıldığını gördü. Kimin yaptığını sordukları sırada, iddiaya göre, yavru bir kedinin kızının elini tırmaladığı için kedi evlerini yıktığını söyleyen A.G., hem anne ve kızın üzerine yürüdü, hem de tehditler savurdu. Polis ekiplerinin müdahalesiyle olay yatıştırılırken, hayvansever anne ve kızı, karakola giderek şahıs hakkında şikâyetçi oldu. Saldırganın tehdit ve hakaretleri, amatör kameraya yansıdı.
Ayşe Bayram, “Besleme yapmaktan geldik. Buraya gelince kedi evlerinin parçalanmış olduğunu gördük. Biz onları anne kedinin yavruları için yapmıştık. Kızımla birlikte bayağı da uğraştık. Yani soğukta barındılar şükür; ama bir anda bu şekilde görünce şok olduk. Biz gidince çocuğu sevsin diye çıkartmış komşumuz. Çocuk severken yavru kedi tırmalamış. Bilemiyorum yavruya ne yaptıklarını. Sonra bize saldırdılar, hakaret ettiler, tehdit ettiler. Bizler de polis çağırdık” dedi.
Ayşe Bayram, “Sokak hayvanları gönüllü besleme üyesiyiz. Dışarıda besleme noktalarında kedileri ve köpekleri besliyoruz. Allah’ın bize emaneti olan sessiz mahluklar onlar. Bize emaneti olarak onlara sahip çıkmaya çalışıyoruz. Ama buna engel olmaya çalışıyorlar. Yani toplumumuzun bilinçlenmesi lazım. Çok üzücü bir durum” diye konuştu.
Kent Konseyi Sokak Hayvanları Çalışma Grup Başkanı Şebnem Erkan ise “Bu zor durumda kalan arkadaşlarımızın her zaman için yanında yer alacağız. Çünkü yapılan bu olayın insanlık dışı olduğunu düşünüyoruz. Zaten besleme yapmak insanların en doğal hakkıdır. Verilen bir hak alınamaz zaten. Hiçbir arkadaşımız ve hiçbir sokak hayvanı yalnız değildir. Hukukî anlamda da hep beraber olayın takipçisi olacağız” dedi.
İnegöl Doğal Hayatı Ve Hayvanları Koruma Derneği (İDOHA) Başkanı Av. Nilay Parlar, “Şebnem hanımın da dediği gibi ve anlattığı üzere zaten sokak hayvanlarını besleyen bir avuç insan olarak Ayşe hanımlar mücadele veriyordu. Besledikleri hayvanlara zarar gelmemiş çok şükür, lakin evleri yıkılmış. Hukuki anlamda yapılabilecek her türlü mücadeleyi sergileyeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursaspor çalışmalarını sıcak havada sürdürdü
YEREL HABERLER Bursaspor çalışmalarını sıcak havada sürdürdü
Yüzme havuzu çocukların ayağına geliyor
YEREL HABERLER Yüzme havuzu çocukların ayağına geliyor
BEBKA’dan enerji verimlililiği hamlesi
YEREL HABERLER BEBKA’dan enerji verimlililiği hamlesi
Operasyonlarda çıkarılan kemik parçaları artık çöpe atılmayacak
YEREL HABERLER Operasyonlarda çıkarılan kemik parçaları artık çöpe ...
DOSABSİAD: “Yeni ihracat rekorları için son zamlar gözden geçirilmeli”
YEREL HABERLER DOSABSİAD: “Yeni ihracat rekorları için son zamlar ...
Sanatla tarihi buluşturan maraton
YEREL HABERLER Sanatla tarihi buluşturan maraton
Bıçağın ucundaki kadının hayat hikayesi
YEREL HABERLER Bıçağın ucundaki kadının hayat hikayesi
Hasanağa’da 12 yıllık tapu meselesi çözüldü
YEREL HABERLER Hasanağa’da 12 yıllık tapu meselesi çözüldü
Cumhurbaşkanı'na hakaret eden şahıs Orhangazi'de gözaltına alındı
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı'na hakaret eden şahıs Orhangazi'de ...
İl Sağlık Müdürü Yavuzyılmaz’dan yüksek sıcaklık uyarısı
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürü Yavuzyılmaz’dan yüksek sıcaklık ...
Mustafakemalpaşa’ya yeni spor yatırımları müjdesi
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa’ya yeni spor yatırımları müjdesi
Bursa'da 1 milyonluk tablo ele geçirildi
YEREL HABERLER Bursa'da 1 milyonluk tablo ele geçirildi
Kronik yorgunluğunuz varsa hafife almayın
YEREL HABERLER Kronik yorgunluğunuz varsa hafife almayın
Parmağına yüzük sıkışan kadının imdadına itfaiye yetişti
YEREL HABERLER Parmağına yüzük sıkışan kadının imdadına itfaiye ...
Havalar ısındı, klimaya dikkat
YEREL HABERLER Havalar ısındı, klimaya dikkat
Fen-Edebiyat Fakültesi’nde mezuniyet sevinci
YEREL HABERLER Fen-Edebiyat Fakültesi’nde mezuniyet sevinci
Mudanya Lezzet Şenliği’nde coşkulu açılış
YEREL HABERLER Mudanya Lezzet Şenliği’nde coşkulu açılış
Erdem: "23 Nisan Mahallesi’ne bütün hizmetler gelecek"
YEREL HABERLER Erdem: "23 Nisan Mahallesi’ne bütün hizmetler ...
Bilgi Evleri’nde sertifika coşkusu
YEREL HABERLER Bilgi Evleri’nde sertifika coşkusu
Kestel Belediyesi, sokak kısıtlamalarını fırsata çevirdi Kestel Belediyesi, sokak kısıtlamalarında asfalt mesaisine ara vermedi
YEREL HABERLER Kestel Belediyesi, sokak kısıtlamalarını fırsata ...
Keles'teki çilek hasadına Kaymakam eli değdi
YEREL HABERLER Keles'teki çilek hasadına Kaymakam eli değdi
Caz Tatili’nde muhteşem gece
YEREL HABERLER Caz Tatili’nde muhteşem gece
Tankerle su taşıma dönemi bitti
YEREL HABERLER Tankerle su taşıma dönemi bitti
Yılan derisinden yapılan ayakkabılar 4 bin liraya alıcı buluyor El yapımı deri ayakkabılara büyük ilgi
YEREL HABERLER Yılan derisinden yapılan ayakkabılar 4 bin liraya ...