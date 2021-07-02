Tofaş Basketbol Takımı, Elgin Cook’u transfer etti

Yeni sezon için kadrosunu güçlendirmeye devam eden Tofaş Basketbol Takımı, Amerikalı forvet Elgin Cook ile anlaşma sağladı.

20212022 sezonu kadro yapılanması için çalışmalarına devam eden ING Basketbol Süper Ligi ekibi Tofaş, kadrosuna bir takviye daha gerçekleştirdi. Maviyeşilliler, geçen sezon Lokman Hekim Fethiye Belediyespor forması giyen Amerikalı forvet Elgin Cook ile anlaşma sağladı. Oregon mezunu olan ve 20172018 sezonunda Alman temsilcisi MHP Riesen Ludwigsburg ile Basketbol Şampiyonlar Ligi Final Four deneyimi yaşayan Elgin Cook, 20192020 sezonunda Rusya’nın Avtodor Saratov takımında sergilediği performansla sezon içinde Unics Kazan’a transfer olmuştu. Ancak pandemi sebebiyle sezonun yarıda kalmasıyla bu takımda sadece 1 maç oynayabilen Elgin Cook, 20202021 sezonunu ise ülkemizde geçirdi. Fethiye formasıyla süre aldığı 29 maçta 15.9 sayı6.6 ribaund1.9 asist1 top çalma ortalama istatistiklerine imza atan 1993 doğumlu ve 1.97 cm boyundaki kısa forvet, ortaya koyduğu bu performans ile geride kalan sezonda ligin öne çıkan isimlerinden biri olmayı başarmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.