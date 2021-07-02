Ormana kenevir ektiler

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Bursa'da jandarma ekipleri orman içerisinde ekili kenevir ele geçirdi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Harmancık ilçesinde asayiş devriyesi attığı sırada, ormanlık alan içerisinde ekili halde 52 kök Hint keneviri ele geçirdi. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

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