Bursaspor’un yeni sezon formalarını taraftar seçecek

Bursaspor, forma sponsoru olan tedarikçi firmanın yeni formalarını camia ile paylaştı. Yeşilbeyazlı kulüp, firma tarafından gönderilen 6 forma seçeneğini 4’e indirmek için sosyal medya hesabından anket oluşturdu ve taraftarından yardım istedi.
TFF 1. Lig ekibi Bursaspor’dan dikkat çeken projeler gelmeye devam ediyor. Yeşilbeyazlı kulüp, bu kez de forma seçimi konusunda taraftarından yardım istedi. Anlaşmaya vardıkları tedarikçi firmanın belirlediği 6 formayı sosyal medya hesaplarından paylaşan Bursaspor Kulübü, seçeceği 4 forma için anket oluşturdu. Hesaplarını da kilitleyerek sadece yeşilbeyazlı taraftarın oy vermesini sağlayan Bursaspor Kulübü, en çok yüzdeye ulaşan 4 formayı yeni sezon forması olarak belirleyecek. Yapılan açıklama, “Futbolcularımızın, taraftarlarımızın üstünde emek ve sevgiyle terleyecek yeni sezon formalarımızı büyük taraftarımız seçiyor!” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.