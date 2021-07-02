Ölü yunus balığı yavrusu kıyıya vurdu

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde yavru yunus balığı kıyıya vurdu. Ölü yunusu yakından görenler gözlerine inanamadı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde denize girmek isteyen vatandaşlar kıyıya vuran yavru yunus balığını görünce şaşkına döndü. Kıyıya vuran balığın yakınına giden vatandaşlar gördükleri karşısında şok oldu. Yunus balığının vücudunda darbe izleri ve kesiklerin olduğunu fark eden vatandaşlar durumu belediye ekiplerine haber verdi. Belediye ekipleri kıyıya vuran balığı bulunduğu yerden kaldırarak araştırma başlattı.

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