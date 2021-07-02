Yıldırım yaz spor okulları başlıyor

Yıldırım’ın, ‘spor şehri’ kimliğini güçlendirecek yatırımları bir bir hayata geçiren Yıldırım Belediyesi, çocuklara ve gençlere yönelik projeleri önceliyor.

Bu kapsamda çocukların bedensel ve zihinsel gelişimleri için 10 tesiste 14 farklı branşta ‘Yaz Spor Okulları’nı düzenleyecek olan Yıldırım Belediyesi, ilçedeki minikleri sporla buluşturmayı hedefliyor. 314 yaş grubunun katılabileceği ‘Yaz Spor Okulları’nda 10 tesiste, Cimnastik, Voleybol, Kick Boks, Futbol, Basketbol, Karate, Yüzme, Tenis, Badminton, Boks, Güreş, Masa Tenisi, Tekvando, Satranç olmak üzere 14 branşta uzman antrenörler eşliğinde eğitimler verilecek. 3 dönem sürecek olan Yaz Spor Okulları 5 Temmuz’da başlayacak olup 7 Eylül’de bitecek.

‘Yaz Spor Okulları’ kapsamında voleybolda 714 yaş arası kız çocuklara Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde pazartesi çarşamba ve cuma günleri, cimnastikte49 yaş arası çocuklara Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde salı, perşembe cumartesi ya da pazartesi çarşamba cuma günleri, basketbolda 714 yaş arası çocuklara yine Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde salı perşembe ve cumartesi günleri, teniste 714 yaş arası çocuklara Yunus Emre Spor Kompleksi’nde pazartesi, çarşamba ve cuma günleri, satrançta 614 yaş arası çocuklara Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde salı, perşembe ve cumartesi günleri, taekwondoda 714 yaş arası çocuklara Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde pazartesi, çarşamba ve cuma günleri, masa tenisinde 714 yaş arası çocuklara Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde pazartesi, çarşamba ve cuma günleri, karatede 714 yaş arası çocuklara Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde salı, perşembe ve cumartesi günleri, futbolda 614 yaş arası çocuklara Dr. Sadık Ahmet Spor Tesisi’nde pazartesi, çarşamba ve cuma günleri, badmintonda Yunus Emre Spor Kompleksi’nde salı, perşembe ve cumartesi günleri, kick boksta Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde salı, perşembe ve cumartesi günleri, boksta Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde Tesisi’nde pazartesi, çarşamba ve cuma günleri, güreşte ise Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde Tesisi’nde pazartesi, çarşamba ve cuma günleri eğitimler düzenlenecek olup yüzme branşında her yaştan vatandaşa açık ve kapalı yüzme havuzlarında hizmet verilecek.

Farklı branşlardan birçok şampiyonun ilçenin yüzünü güldürdüğünü kaydeden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi olarak tesislerimizde birçok şampiyon yetiştirdik. Hala da sporcularımız ilçemizi temsil etmek adına ciddi mesai harcıyor. Bizler de evlatlarımıza elimizden gelen desteği sürdürmeye gayret gösteriyoruz. Elde edilen her başarı önce evlatlarımızın sonra bütün Yıldırım’ın başarısı. Ancak şunu belirtmeliyim ki bizler Yıldırım Belediyesi olarak yalnızca lisanslı sporcu yetiştirmiyor aynı zamanda ilçemizde spor yapmayan çocuğumuz kalmasın diye bütün Yıldırım’a hizmet verecek projeler ortaya koyuyoruz. Kış Spor Okulları ve Yaz Spor Okulları ile imkânımız el verdiğince bütün çocuklarımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Bununla da yetinmiyoruz yeni spor tesisleri açmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki süreçte 3 tane daha spor tesisimiz inşallah ilçemize kazandıracağız. Bir ‘Spor Kenti Olarak Yıldırım’ı daha ileriye taşımak adına elimizden gelen çabayı göstereceğiz” dedi.

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