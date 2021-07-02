Bursa Valiliği uyardı: Kuvvetli geliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa Valiliği uyardı: Kuvvetli geliyor

İHA

Bursa Valiliği uyardı: Kuvvetli geliyor

Bursa Valiliği'nden meteorolojik uyarı geldi. Kuvvetli sağanak yağışlar konusunda vatandaşları uyardı.
Yapılan uyarıda, Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre; 03.07.2021 Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren Bursa’nın kuzey ve doğu (Mudanya, Gemlik, Orhangazi, İznik, Yenişehir, Kestel, Gürsu, İnegöl) kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İnegöl Selahaddin Eyyubi Camii törenle açıldı
YEREL HABERLER İnegöl Selahaddin Eyyubi Camii törenle açıldı
Bursa'da gümrük kaçağı cep telefonları ele geçirildi
YEREL HABERLER Bursa'da gümrük kaçağı cep telefonları ele geçirildi
Müsilaj konusu Gemlik’te masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Müsilaj konusu Gemlik’te masaya yatırıldı
Nejat Biyediç ve Sedat Portakal’ın ismi Mudanya’da yaşatılacak
YEREL HABERLER Nejat Biyediç ve Sedat Portakal’ın ismi Mudanya’da ...
Gürsu Belediyesi gençlerin geleceğine ufuklar açıyor
YEREL HABERLER Gürsu Belediyesi gençlerin geleceğine ufuklar açıyor
İnegöl’de ilçe başkanlarından örnek buluşma
YEREL HABERLER İnegöl’de ilçe başkanlarından örnek buluşma
Küçük yazarlara sürpriz ziyaret
YEREL HABERLER Küçük yazarlara sürpriz ziyaret
Yıldırım yaz spor okulları başlıyor
YEREL HABERLER Yıldırım yaz spor okulları başlıyor
Ölü yunus balığı yavrusu kıyıya vurdu
YEREL HABERLER Ölü yunus balığı yavrusu kıyıya vurdu
Haziran ayı tencere enflasyonu: yüzde 4,27
YEREL HABERLER Haziran ayı tencere enflasyonu: yüzde 4,27
Bursaspor’un yeni sezon formalarını taraftar seçecek
YEREL HABERLER Bursaspor’un yeni sezon formalarını taraftar seçecek
Down sendromlu genç çakı gibi asker oldu
YEREL HABERLER Down sendromlu genç çakı gibi asker oldu
Bursa'da iki motosiklet çarpıştı ortalık savaş alanına döndü
YEREL HABERLER Bursa'da iki motosiklet çarpıştı ortalık savaş ...
Kedi evlerini yıktığı iddia edilen kişinin hayvanseverlere tepkisi kamerada
YEREL HABERLER Kedi evlerini yıktığı iddia edilen kişinin ...
Down sendromlu Altan'ın askerlik hayali gerçek oldu
YEREL HABERLER Down sendromlu Altan'ın askerlik hayali gerçek oldu
Ormana kenevir ektiler
YEREL HABERLER Ormana kenevir ektiler
Bursa’da dev kurbanlık görenleri şaşırtıyor
YEREL HABERLER Bursa’da dev kurbanlık görenleri şaşırtıyor
Ana Kucağı’nda karne heyecanı
YEREL HABERLER Ana Kucağı’nda karne heyecanı
Elgin Cook, TOFAŞ'ta
YEREL HABERLER Elgin Cook, TOFAŞ'ta
Amatör spor kulüplerine Osmangazi desteği Genç sporcuların forma mutluluğu
YEREL HABERLER Amatör spor kulüplerine Osmangazi desteği Genç ...
Tofaş Basketbol Takımı, Elgin Cook’u transfer etti
YEREL HABERLER Tofaş Basketbol Takımı, Elgin Cook’u transfer etti
Site bahçesindeki kedi evlerini yıkan şahıs, hayvanseverlere tepki gösterdi
YEREL HABERLER Site bahçesindeki kedi evlerini yıkan şahıs, ...
Bursaspor çalışmalarını sıcak havada sürdürdü
YEREL HABERLER Bursaspor çalışmalarını sıcak havada sürdürdü
Yüzme havuzu çocukların ayağına geliyor
YEREL HABERLER Yüzme havuzu çocukların ayağına geliyor