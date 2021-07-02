Bursa Valiliği uyardı: Kuvvetli geliyor

Bursa Valiliği'nden meteorolojik uyarı geldi. Kuvvetli sağanak yağışlar konusunda vatandaşları uyardı.
Yapılan uyarıda, Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre; 03.07.2021 Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren Bursa’nın kuzey ve doğu (Mudanya, Gemlik, Orhangazi, İznik, Yenişehir, Kestel, Gürsu, İnegöl) kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.