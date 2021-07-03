Uzun uğraşlar sonucu alkolmetreye üfleyen sürücü alkollü çıktı, cezayı yedi



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),(DHA) BURSA'nın İnegöl İlçesi'nde uygulama noktasında durdurulan üzerinde 3 kişinin bulunduğu motosikletin sürücüsü Ali Ş.'ye (22), polis dakikalarca alkolmetreye nasıl üfleyeceğini gösterdi. Yoğun uğraşlar üzerine alkolmetreye üfleyen Ali Ş.'nin 0.60 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye para cezası kesilirken, kullandığı motosikletin hurdaya ayrıldığı öğrenildi.İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde denetim yaptığı sırada 3 kişinin yolculuk yaptığı motosikleti durdurdu. Ekipler, hareketlerinden şüphelendikleri motosiklet sürücüsüne alkol testi yapmak istedi. Alkolmetreye bir türlü doğru şekilde üfleyemeyen sürücüye polis dakikalarca nasıl üflenmesi gerektiğini anlattı. Uzun süre başarılı olamayan sürücü, en sonunda doğru şekilde üflemesiyle 0.60 promil alkollü olduğu tespit edildi. Motosikletin şasi numarasını sorgulayan ekipler, hurdaya ayrıldığı tespit etti. Motosiklet çekiciyle otoparka çekilirken, sürücüye alkollü araç kullanmaktan bin 339 lira ceza kesildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-07-03 05:04:36



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