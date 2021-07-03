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Bakan Yanık, DHA muhabiri Derya Evren'i arayıp, teşekkür etti

DHA

Bakan Yanık, DHA muhabiri Derya Evren'i arayıp, teşekkür etti


BURSA, (DHA)AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bursa´da, Tolgahan Toktaş´ın bıçak zoruyla kaçırmak istediği dini nikahlı eşi S.K.´yi kurtaran Demirören Haber Ajansı Muhabiri Derya Evren ile telefonda görüştü. Bakan Yanık, Derya Evren´e teşekkür ederek, "Konunun takipçisi olacağız. Gereken her türlü desteği vereceğiz" dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, salı günü, dini nikahla birlikte yaşadığı 2 çocuğunun babası Tolgahan Toktaş´ın bıçak zoruyla kaçırmaya çalıştığı S.K.´yi kurtaran DHA muhabiri Derya Evren´i telefonla aradı. Derya Evren ve kameraman İsmail Hakkı Seymen´e geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Yanık, "Öncelikle çok geçmiş olsun, sizi tebrik ederim. Böyle bir olaydan dolayı tebrik etmek de çok tatsız, keşke olmasaydı ama gerçekten tebrik ederim. Yaşananlardan haberim var, sonuçtan çok mutluyum. Hem sizin kazasız belasız atlatmanız hem o arkadaşımızın kurtulmuş olması çok önemli. Görüntüleri de gördüm, sizin açıklamanızı da okudum. Çok geçmiş olsun tekrar" dedi.
Yaşanan olay ile ilgili de S.K.´nın dosyasını takip ettiklerini, gereken her türlü desteği vereceklerini ve bu anlamda çalışmaların başladığını da belirten Bakan Yanık, "Biz biliyorsunuz bu tür dosyaların tamamına müdahil oluyoruz. Bazıları kamuoyuna yansımadığı için bakanlığımız tarafından takip edilmediği gibi bir kanaat oluşuyor. Ama bu tür şiddet ve çocuk dosyalarının hepsine bakıyoruz. Elmalı dosyasında da aynısı geçerli. Bize intikal ettiği anda hem hukuki alanda hem de eğer ihtiyaç varsa psiko-sosyal destekler konusunda müdahil oluyoruz. Bununla da ilgileneceğiz" ifadelerini kullandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez BURSA, (DHA)
2021-07-03 09:04:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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