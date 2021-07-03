ABD'li pivot Kevarrius Hayes, Frutti Extra Bursaspor'da

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Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, ABD'li pivot Kevarrius Hayes ile anlaşma sağladı.

ASVEL formasıyla Fransa Ligi ve Fransa Kupası şampiyonluğu yaşayan 2.06 boyundaki 5 numara, önümüzdeki sezon yeşil-beyazlıların formasını terletecek. 24 yaşındaki oyuncu, Fransız temsilcisiyle THY Euroleague´de de mücadele gösterdi.

Kadrosunu büyük oranda yenileyen Frutti Extra Bursaspor, Derek Needham, Dave Dudzinski, Allerik Freeman, Egemen Güven, Ömer Tutku Al ve Onuralp Bitim´i transfer ederken, geçtiğimiz sezon kadroda yer alan Metin Türen´in sözleşmesini de 1 yıl uzattı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2021-07-03 10:46:26



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