ABD'li pivot Kevarrius Hayes, Frutti Extra Bursaspor'da

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, ABD'li pivot Kevarrius Hayes ile anlaşma sağladı.
ASVEL formasıyla Fransa Ligi ve Fransa Kupası şampiyonluğu yaşayan 2.06 boyundaki 5 numara, önümüzdeki sezon yeşil-beyazlıların formasını terletecek. 24 yaşındaki oyuncu, Fransız temsilcisiyle THY Euroleague´de de mücadele gösterdi.
Kadrosunu büyük oranda yenileyen Frutti Extra Bursaspor, Derek Needham, Dave Dudzinski, Allerik Freeman, Egemen Güven, Ömer Tutku Al ve Onuralp Bitim´i transfer ederken, geçtiğimiz sezon kadroda yer alan Metin Türen´in sözleşmesini de 1 yıl uzattı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2021-07-03 10:46:26
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