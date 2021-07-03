Dizüstü bilgisayarı tişörtünün altına saklayıp çaldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir çocuk, girdiği oto lastik dükkanında dizüstü bilgisayarı alıp, tişörtünün altına saklayarak çaldı. Şüphelinin iş yerine girip çıktığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında İnegöl'ün Sinanbey Mahallesi'ndeki Metal İşleri Sanayi Sitesi 2´nci Sokak'ta meydana geldi. Oto lastik dükkanında kimsenin olmadığını fark eden çocuk, içeri girip, kısa süre sonra çıktı. Yaklaşık 20 dakika sonra yeniden iş yerine gelen şüpheli, dizüstü bilgisayarı alıp, tişörtünün altına saklayarak kaçtı.

Bir süre gelen iş yeri sahibi, bilgisayarının yerinde olmadığını fark edince güvenlik kameralarını izledi. Bilgisayarının çaldığını gören iş yeri sahibi, polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-07-03 11:04:24



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.