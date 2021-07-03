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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ar-Ge ve Patent Danışmanlık Merkezi yeni yerinde

İHA

Ar-Ge ve Patent Danışmanlık Merkezi yeni yerinde

Sistem Global Danışmanlık ve Erdem Kaya Patent, yeni ofisinde kapılarını ziyaretçilerine açtı.
Müşterilerine büyüme odaklı profesyonel hizmetler sunan Sistem Global Danışmanlık ile Erdem Kaya Patent Bursa’daki tam donanımlı yeni ofisinin kapılarını ziyaretçilerine açtı. Özel bir mimari tasarımla yapılan, bin 200 metrekareyi geçen ve 60’a yakın kişinin çalıştığı Bursa ofisi hizmet vermeye başladı. Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Türkiye ekonomisinin kalkınmasında; üniversitelerin, araştırma merkezlerinin ve buna bağlı olarak fikri mülkiyet haklarının yönetimi alanında yetkin kurumlar ve kuruluşlarımızın büyük bir rolü bulunmaktadır. Bugün şehrimizin bu alanda çok önemli başarılara imza atan güzide kuruluşlarından Erdem Kaya Patent ile Türkiye genelinde kıymetli projeleri bulunan Sistem Global Danışmanlık firmasının ortaklığı ile hayata geçirilen yeni ofisin açılışını yapıyoruz. Çok değerli çalışmaların yürütüleceğine inandığımız bu yeni girişimin hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.
Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Süleyman Çelik de yeni ofisin Bursa’da yürütülen ArGe ve inovasyon çalışmalarına değerli katkıları olacağına inandığını söyledi. Başkan Vekili Süleyman Çelik, bugüne kadar yüzlerce ArGe ve Tasarım merkezinin kurulumu, binlerce patentin tescil edilmesi gibi önemli işlere imza atmış iki şirketin, önümüzdeki dönemde de başarılarını artırarak devam ettirmeleri ulaşmaları temennisinde bulundu.
Bursa’nın ulusal markalarından biri olan Erdem Kaya Patent Genel Müdürü Erdem Kaya ise Sistem Global Danışmanlık firması ile çok kıymetli bir güç birliğine imza atmış ve bunun meyvelerini alıyor olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi. Yeni dönemde fikri mülkiyet hakları alanındaki hizmet çıtasını daha da yukarılara çıkaracaklarının altını çizen Erdem Kaya; “Daha dinamik, daha deneyimli ve daha efektif bir organizasyon yapısına büründük. Yeni dönemde gerek Bursa’ya gerekse de Türkiye’ye kendi sektörümüzde önemli katkılar sağlayacağız. Pandemi sürecinde açılışını gerçekleştiremediğimiz ofisimizi bugün kıymetli konuklarımızın da katılımı ile resmi olarak açmış olduk. Hepimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Sistem Global Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karslıoğlu da Erdem Kaya Patent gibi değerli bir organizasyonu Sistem Global Ailesi içine alarak güçlerine güç, renklerine renk kattıklarını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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